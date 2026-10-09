Pilny apel do młodzieży. Ma to związek z napisem na jednym z noży

RMF24

„Jeśli w waszym otoczeniu są osoby, które mogą chcieć zrobić komuś krzywdę lub mają niebezpieczne przedmioty, zgłoście to odpowiednim organom. To nie kapusiostwo” - apeluje policja do dzieci i młodzieży. To pokłosie ostatnich ataków nastoletnich nożowników w szkołach oraz być może konkretnego zabezpieczonego przez policję ostrego narzędzia, na którym widniał napis: „Śmierć społeczniakom”. W środowisku więziennym i pseudokibicowskim o skrajnie prawicowych lub nacjonalistycznych sympatiach „społeczniak” to donosiciel, konfident.

Nie bój się powiadomić osoby dorosłe

Dziś w całym kraju doszło do zatrzymań nastolatków, którzy publikowali nagrania z ostrymi przedmiotami, grozili innym lub przyszli do szkół z nożami. Najmłodsze dziecko ma 11 lat. Wśród dzieci jest też m.in. 13-latka, która - zamaskowana i z nożyczkami w ręku - groziła śmiercią uczniom szkół w Płocku. Najwięcej incydentów odnotowano właśnie na Mazowszu.

Jednym z nich było zatrzymanie przez policjantów z Mokotowa na terenie szkoły 14-latka, który posiadał nóż oraz 11 petard hukowych. Na tym konkretnym nożu był wygrawerowany napis „Śmierć społeczniakom”, czyli konfidentom, osobom, które współpracują z policją i innymi służbami. Reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat rozmawiał z mundurowym z wielkopolskiej policji, który zaapelował, aby młodzież nie obawiała się zawiadamiać służb, jeśli wie, że może wydarzyć się coś, co będzie miało nieodwracalne, tragiczne skutki.

Jeśli w waszym otoczeniu są osoby, które mogą chcieć zrobić komuś krzywdę lub mają niebezpieczne przedmioty, zgłoście to odpowiednim organom! - prosi nadinsp. Tomasz Olczyk, komendant wojewódzki wielkopolskiej policji.

Dodał, że w wielu przypadkach młodzież nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji, a wydziały cyberbezpieczeństwa monitorują na bieżąco sytuację. Policja interweniuje w szkołach. Oprócz prewencyjnych patroli w rejonie szkół funkcjonariusze rozmawiają z dyrektorami, pedagogami oraz psychologami.

Koncentrujemy się na osobach, które mogłyby stwarzać potencjalne zagrożenie. Prowadzimy dialog z pedagogami, z dyrekcją szkoły, rozmawiając o systemowych rozwiązaniach. To są spontaniczne działania dzieci, które w ogóle nie potrafią zrozumieć, w jaki sposób i co generują, a chęć zaistnienia w mediach, zalajkowania się to jest właśnie ich cel - dodał nadinsp. Tomasz Olczyk w rozmowie z RMF FM.

W tym tygodniu doszło do dwóch dramatycznych zdarzeń w szkołach na Mazowszu. W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach 15-latek zaatakował nożem trzy osoby - 37-letnia kobieta, woźna, zmarła, a nauczycielka i dyrektor zostali ranni. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. Chłopak miał też ze sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty.

Potrzebujesz wsparcia? Oni dyżurują 24/7

Nie dajesz sobie rady z codziennością? Przeżywasz kryzys? Jesteś ofiarą przemocy lub wiesz, że ktoś taką planuje? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują bezpłatnie, całodobowo, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W przypadku kryzysu psychicznego lub emocjonalnego skorzystaj z linii wsparcia:

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,

- telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,

- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, 116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych,

- kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych, 800 70 22 22 - telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,

- telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym, 112 - telefon alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Jesteś rodzicem lub nauczycielem? Zareaguj w porę

Przypadki zrealizowanych oraz udaremnionych ataków nastoletnich nożowników oraz lawinowe zatrzymania młodych ludzi w związku z nagraniami, groźbami czy posiadaniem niebezpiecznych narzędzi pokazują jedno - wzrost agresji wśród dzieci i młodzieży oraz gwałtowną radykalizację. Co robić, gdy mamy do czynienia z młodzieżą? Na co zwracać uwagę, by nie dochodziło do podobnych zdarzeń?

Należy uważnie rozmawiać z dzieckiem, ale nie przesłuchiwać. Warto na co dzień pytać nastolatka o jego uczucia, emocje i poważnie traktować niepokojące zmiany : wycofanie, nagłe wahania nastroju, silny lęk, pobudzenie czy odwrotnie - senność.

: wycofanie, nagłe wahania nastroju, silny lęk, pobudzenie czy odwrotnie - senność. Kontroluj życie dziecka w sieci - to, na jakich forach internetowych się udziela, jakie strony odwiedza, co komunikuje w mediach społecznościowych, z jakich aplikacji korzysta, z kim rozmawia i czy nie doświadcza gróźb, nękania lub treści promujących przemoc.

- to, na jakich forach internetowych się udziela, jakie strony odwiedza, co komunikuje w mediach społecznościowych, z jakich aplikacji korzysta, z kim rozmawia i czy nie doświadcza gróźb, nękania lub treści promujących przemoc. Jeśli dziecko lub nastolatek łaknie uwagi, sławy i informuje, że może dopuścić się agresji, absolutnie nie należy tego lekceważyć.