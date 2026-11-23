RMF24

Chiny opracowały nową strategię służącą zdobywaniu amerykańskich tajemnic – informuje CNN, powołując się na wyniki dziennikarskiego śledztwa. Stacje donoszą, że domniemani chińscy szpiedzy stworzyli szeroko zakrojoną siatkę fałszywych firm rekrutacyjnych, które kuszą obietnicą dobrze płatnej pracy byłych i obecnych urzędników, konsultantów czy dziennikarzy. Jednak zamiast realnych zleceń, chodziło tutaj o wyciąganie ściśle strzeżonych informacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego USA.

CNN przypomina, że podczas administracji Donalda Trumpa z pracy zwolniono tysiące amerykańskich urzędników federalnych. Często opuszczali oni stanowiska bez odpowiedniego przygotowania i ostrzeżeń przed możliwą działalnością szpiegowską. Dziś osoby te są łakomym kąskiem dla państw takich jak Chiny czy Rosja. Wywiady tych krajów skoncentrowały się na pozyskiwaniu wiedzy od byłych pracowników sektora bezpieczeństwa narodowego, którzy utracili pracę lub obawiają się jej utraty.

Na celowniku są jednak nie tylko dawni urzędnicy. Werbowani mają być także dziennikarze, analitycy i przedsiębiorcy z cennym dostępem do informacji strategicznych.

Rekrutacja przez portale – nowoczesne szpiegostwo

Działania te nie przypominają już znanych z historii scenariuszy rozgrywających się na tajnych spotkaniach czy podczas przekazywania dokumentów w zaszyfrowanych kopertach. W XXI wieku szpiegostwo przeniosło się na portale rekrutacyjne takie jak LinkedIn. Fałszywe firmy publikowały tam ogłoszenia o wysokopłatnych zleceniach konsultingowych związanych z Chinami. Zainteresowani – często byli urzędnicy czy specjaliści – przygotowywali dla tych „pracodawców” analizy i raporty, nie mając pojęcia, kto stoi po drugiej stronie.

FBI w akcji, Chiny odpierają zarzuty

W czerwcu FBI przejęło 13 stron internetowych, powiązanych z fikcyjnymi firmami konsultingowymi – wskazują amerykańskie służby. Chiny stanowczo odrzucają stawiane im zarzuty i uważają je za element politycznej nagonki.

Mimo to dziennikarze CNN, we współpracy z analitykami, zidentyfikowali kolejne podejrzane witryny. Według Maxa Lessera z Foundation for Defense of Democracies, sieć takich stron może liczyć ponad 100 domen.

Skala problemu i zagrożenie dla sojuszników USA

Zidentyfikowane przez CNN strony wykazują wyraźne podobieństwa do tych przejętych przez FBI, sugerując koordynowaną i szeroko zakrojoną operację chińskich służb specjalnych. Co więcej, sytuacja zagraża nie tylko Stanom Zjednoczonym. Wspólne oświadczenie wydali też sojusznicy USA z „Pięciorga Oczu” – Wielka Brytania, Australia, Kanada i Nowa Zelandia. Ostrzegają oni, że niefrasobliwe ujawnianie kluczowych danych podczas „rekrutacji” może zagrozić życiu żołnierzy oraz pozwolić obcym państwom na ingerencję w procesy demokratyczne.

Amerykańskie służby przyznają, że jak dotąd udaremniły jedynie niewielką część tej nowoczesnej operacji szpiegowskiej. Dochodzenie trwa, a skala potencjalnych strat pozostaje nieznana.