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Ponad 30 martwych dzikich królików znaleziono w parku na peryferiach Płocka. Stwierdzono u nich obecność wirusa RHDV2. Wywołuje on chorobę potocznie nazywaną pomorem królików, ale nie stanowi zagrożenia dla innych zwierząt oraz dla ludzi.

Urząd Miasta Płocka w wydanym w poniedziałek komunikacie zaapelował do mieszkańców o zachowanie ostrożności i ograniczenie kontaktu królików domowych z dzikimi zwierzętami, a także o skonsultowanie z lekarzem weterynarii zasad odpowiedniej profilaktyki i szczepień ochronnych.

Padają kolejne króliki

Powiatowy Lekarz Weterynarii Magdalena Kalińska powiedziała PAP, że z powodu wirusa RHDV2 padło ponad 30 dzikich królików bytujących w Parku Północnym na peryferiach Płocka i padają kolejne. Zaznaczyła, że u martwych zwierząt stwierdzono obecność bardzo rzadko spotykanego wariantu drugiego wirusa, który atakuje osobniki w różnym wieku, w tym bardzo młode, wywołując krwotoczną chorobę królików, potocznie nazywaną pomorem królików.

Prawdopodobnie cała ta populacja królików niestety zginie, ponieważ jest to dla tych zwierząt bardzo zaraźliwa choroba i nie ma na nią leków. Wirus jest bardzo odporny na wszystkie warunki środowiskowe, a także na środki dezynfekcyjne - powiedziała Kalińska. Jak dodała, w przypadku królików domowych przy zagrożeniu wirusem RHDV2 zalecane jest szczepienie.

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Wirus niegroźny dla ludzi

Jest to wirus specyficzny gatunkowo. Nie jest groźny ani dla innych zwierząt, ani dla ludzi - zaznaczyła Kalińska. Zwróciła jednocześnie uwagę, że w Polsce zdarzały się już wcześniej przypadki wirusowej krwotocznej choroby królików.

Jak poinformował w poniedziałek Urząd Miasta Płocka, część z ponad 30 martwych dzikich królików, które znaleziono na początku listopada w Parku Północnym, została zabezpieczona przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii do badań. Zostały one przeprowadzone przez Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach.

„Wynik potwierdził obecność wirusa RHDV2 w populacji tych zwierząt” - podał płocki samorząd.

Podkreślił jednocześnie, że wirus RHDV2 atakuje wyłącznie króliki, przy czym objawy krwotocznej choroby królików typu 2 mają najczęściej niespecyficzny charakter lub mogą nie występować wcale. W wielu przypadkach śmierć zwierzęcia następuje nagle, bez wcześniejszych widocznych oznak choroby.

Jak przenosi się wirus RHDV2?

Jak wspomniano w komunikacie, wirus RHDV2 rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt między zwierzętami oraz za pośrednictwem materiału zakaźnego, jak np. krew, wydzielina z nosa, mocz, łzy i odchody chorych zwierząt.

Wirus może zostać przeniesiony do gospodarstwa domowego m.in. na podeszwach obuwia, odzieży lub dłoniach po spacerze w miejscach bytowania dzikich królików. Do przenoszenia wirusa może dochodzić również poprzez zanieczyszczone ściółkę i karmę. Za rozprzestrzenianie się zakażenia mogą odpowiadać też owady, w tym komary i muchy, które miały kontakt z materiałem zakaźnym.

Jak podał płocki samorząd, obecnie nie istnieje swoiste leczenie wirusowej krwotocznej choroby królików. Rokowanie zależy od przebiegu zakażenia, jednak śmiertelność wśród zakażonych zwierząt jest bardzo wysoka.

W informacji podkreślono, że najskuteczniejszą metodą ograniczania ryzyka zachorowania jest regularne szczepienie ochronne królików, obejmujące zarówno klasyczny wariant wirusa RHDV, jak i wariant RHDV2, przy czym szczepienia powinny być uzupełniane o odpowiednie środki higieny i bioasekuracji.

Wirusowa krwotoczna choroba królików nie znajduje się w Polsce w wykazie chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania z urzędu ani obowiązkowi rejestracji - zaznaczył Urząd Miasta Płocka.