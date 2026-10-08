Zarzuty dla nożownika z Ostrołęki. Ładunek w jego plecaku miał „dużą siłę rażenia”

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Dziewięć zarzutów, m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób z użyciem materiałów wybuchowych z pobudek zasługujących na szczególne potępienie usłyszał 19-latek, Jakub Z., który w środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce zaatakował nożem 9 osób. Jeszcze w czwartek ma być skierowany do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie napastnika. Jak poinformowała w czwartek wieczorem rzeczniczka prokuratury okręgowej w tym mieście, prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, ładunek wybuchowy w plecaku nożownika miał dużą siłę rażenia.

Jakie zarzuty usłyszał nożownik z Ostrołęki?

Napastnik usłyszał również zarzuty kierowania gróźb karalnych wobec dwóch pracowników szkoły oraz usiłowania zabójstwa dwóch osób, przypadkowych przechodniów już poza terenem szkoły – przekazała prok. Elżbieta Łukasiewicz, która w czwartek wieczorem poinformowała o zarzutach.

Podejrzany dzisiaj przed prokuratorem złożył wyjaśnienia. Przyznał się do winy – powiedziała prok. Łukasiewicz i dodała, że te wyjaśnienia „nie odnoszą się do istoty sprawy”.

Możemy powiedzieć, że te wyjaśnienia niejako nie nawiązują do tych czynów, które zostały mu przedstawione. Za czyny związane z usiłowaniem zabójstwa wielu osób z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, z użyciem materiałów wybuchowych, grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności – podkreśliła rzeczniczka ostrołęckiej prokuratury.

„Duża siła rażenia” ładunku wybuchowego w plecaku napastnika

Jak przekazała prok. Łukasiewicz, plecak z materiałem wybuchowym domowej roboty, który napastnik zostawił w jednej z sal w szkole, został w czwartek zdetonowany przez pirotechników z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Z informacji, które uzyskaliśmy, wynika, że był to ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia – podkreśliła rzeczniczka ostrołęckiej prokuratury.

Atak w szkole w Ostrołęce. Napastnik miał ładunek wybuchowy

W środę przed południem uczeń klasy maturalnej wszedł na teren swojej szkoły i zaatakował nożem 9 osób - 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Ranni trafili do szpitali w Łomży i Ostrołęce, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Jak przekazywała wcześniej rzeczniczka prokuratury, 19-latek wszedł do szkoły z plecakiem z ładunkiem wybuchowym domowej konstrukcji. Pozostawił go w pracowni komputerowej. Gdy z plecaka zaczął wydobywać się dym, jedna z obecnych osób wyrzuciła go przez okno na zewnątrz budynku.

Jakub Z. został zatrzymany po kilkudziesięciu minutach od ataku w pobliżu plaży miejskiej — około 400-500 metrów od szkoły. Był ranny – prawdopodobnie dokonał samookaleczenia i trafił do szpitala. Po opatrzeniu został przewieziony do policyjnej celi, gdzie czekał na doprowadzenie do prokuratury.

Co wiemy o przeszłości napastnika?

Rzecznik ostrołęckiej policji przekazał, że 19-letni nożownik był w przeszłości notowany przez służby za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków.

W reakcji na atak na czwartek w ostrołęckich szkołach zaplanowano spotkania uczniów z psychologami i pedagogami.