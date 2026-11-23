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Administracja Donalda Trumpa planuje dodać firmę Megaspeed do handlowej czarnej listy mającej uniemożliwić jej pozyskiwanie półprzewodników wyprodukowanych w USA – podają źródła, na które powołuje się Reuters. To właśnie to przedsiębiorstwo zatrudniało Alice Huang – rzekomą chińską agentkę – która wdała się w romans z szefem Nvidii, Jensenem Huangiem.

Singapurska firma ma zostać wpisana na listę podmiotów Departamentu Handlu w poniedziałek - twierdzą źródła. Oznaczałoby to, że żadna amerykańska firma nie będzie mogła sprzedawać określonych technologii, w tym półprzewodników, firmie Megaspeed ani jej zagranicznym oddziałom bez uzyskania licencji od rządu USA.

Nagły powrót po skandalu

Reuters podaje tę informację w dniu, w którym zarząd Nvidii zagłosował za przywróceniem Jensena Huanga na stanowisko dyrektora generalnego spółki. Nalegał na to prezydent USA Donald Trump. Niecałe dwa tygodnie temu Huang zrezygnował z bycia szefem jednej z największych firm na świecie z powodu ujawnienia informacji, że wdał się w romans z kobietą, która miała być chińskim szpiegiem.

Dziennik „The New York Times” podał – powołując się na służby USA – że od wiosny 2025 roku do tegorocznej jesieni, Alice Huang utrzymywała stały kontakt z oficerem MBP – głównej agencji wywiadowczej ChRL. Z tą samą służbą współpracował także jej partner biznesowy Kang Wei, często przedstawiany jako jej mąż.

Zdaniem nowojorskiego dziennika, ustalenia te rzucają nowe światło na obawy władz USA, że Jensen Huang stał się celem operacji wywiadowczej. Kontakty te zbiegały się z okresem, gdy firma Huang, Megaspeed, pozyskiwała zaawansowane układy scalone Nvidii. Część z nich trafiła do centrów danych w Azji Południowo-Wschodniej obsługujących chińskie koncerny, takie jak Alibaba, a pozostałe mogły zostać przemycone do Chin.

Szpiegowska gra wokół giganta AI. Nowe doniesienia o kochance byłego szefa Nvidii Alice Huang - bohaterka najsłynniejszego w ostatnich tygodniach romansu na świecie - przez ponad rok kontaktowała się z oficerem Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego (MBP) Chin. Takie są najnowsze ustalenia amerykańskiego wywiadu. W tym czasie…

Presja ws. Megaspeed

Reuters podaje, że amerykański sekretarz handlu Howard Lutnick był pod presją innych członków administracji, aby umieścić Megaspeed na czarnej liście. Naciski z zakulisowych rozmów stały się publiczne, gdy w mediach pojawiły się informację o relacji szefa Nvidii z Alice Huang, podejrzewaną o szpiegostwo na rzecz Chin, która pełniła funkcję menedżerską w Megaspeed. Departament Sprawiedliwości prowadzi dochodzenie, czy Megaspeed naruszyło amerykańskie przepisy eksportowe poprzez wysyłanie chipów Nvidii do Chin.