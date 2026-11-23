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Nie tylko matkom czwórki dzieci przysługują specjalne korzyści emerytalne. Polki, które wychowały dwójkę pociech, mogą zyskać nawet 6 dodatkowych lat do stażu emerytalnego. Jak przypomina „Gazeta Prawna”, wystarczy spełnić jeden warunek i złożyć odpowiedni wniosek w ZUS. Niestety, wiele osób wciąż nie wie o tej możliwości i co miesiąc traci pieniądze. Jak skorzystać z tego rozwiązania i powalczyć o wyższą emeryturę?

Wielu rodziców wciąż żyje w przekonaniu, że realny finansowy bonus od państwa pojawia się dopiero po urodzeniu czwórki dzieci. Osobny dodatek – tzw. emeryturę matczyną „Mama 4+” – rzeczywiście przyznaje się dopiero od czwartego dziecka. Nie znaczy to jednak, że lata spędzone przy dwójce pociech są bezwartościowe w kalkulacjach ZUS. Przepisy jasno wskazują: opieka nad każdym dzieckiem może zwiększyć Twój staż emerytalny.

Najważniejsza jest data urodzenia dzieci

Klucz do uzyskania korzystniejszych przeliczeń emerytury leży w dacie urodzenia dzieci - podkreśla „Gazeta Prawna”. Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje zupełnie nowy sposób liczenia składek i okresów opieki nad dziećmi.

- Urodziłaś dzieci po 31 grudnia 1998 r.? Składki emerytalne za czas opieki (macierzyński, rodzicielski, wychowawczy) opłacał za Ciebie budżet państwa.

- Opiekowałaś się dziećmi przed 1999 rokiem? Twój kapitał początkowy mógł być wyliczony na niekorzystnych zasadach. Po zmianie przepisów stawka wynosi 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok opieki – prawie dwukrotnie więcej niż dawniej.

To ważne: ZUS nie przelicza tego automatycznie. Musisz sama złożyć wniosek o ponowne przeliczenie kapitału!

Nawet 6 lat do stażu emerytalnego – na czym polega limit?

Przepisy są jasne:

- Maksymalnie 3 lata można doliczyć za opiekę nad jednym dzieckiem.

- Razem to nawet 6 lat za dwójkę dzieci.

Wyjątek stanowią rodzice dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – wtedy możliwy limit do 9 lat.

Jest jeden warunek – w tym czasie nie mogłaś (lub nie mogłeś) pracować zawodowo ani opłacać składek z innych tytułów. Opieka musi być osobista i pełnoetatowa.

Czy ojciec też może skorzystać?

Te zasady obejmują również ojców. Jeżeli to tata brał urlop wychowawczy lub zawieszał karierę zawodową dla dzieci i nie pokrywało się to czasowo z opieką matki – również on może doliczyć te lata do swojego stażu emerytalnego.

Jak zawalczyć o wyższą emeryturę? Tylko trzy proste kroki

1. Wypełnij druk ERPO – dostępny w każdej placówce ZUS oraz w serwisie PUE ZUS online.

2. Zgromadź dokumenty – będą potrzebne skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci oraz zaświadczenia dotyczące przebiegu urlopu wychowawczego.

3. Złóż wniosek do ZUS – urząd ma obowiązek ponownie przeliczyć Twój kapitał według korzystniejszych zasad.

Co ważne – złożenie wniosku jest całkowicie bezpieczne. ZUS nie może obniżyć Twojej emerytury, a w najgorszym razie pozostawi ją na dotychczasowym poziomie.