RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Przez niemal godzinę w poniedziałek wieczorem w znacznej części Lubelszczyzny obowiązywał alert o zagrożeniu atakiem z powietrza. W wielu miastach zawyły syreny, a mieszkańcy byli proszeni o znalezienie bezpiecznego miejsca. Kilka minut przed północą alert odwołano.

Ostrzeżenie wysłano w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę

Ostrzeżenie wysłano w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę / Shutterstock

Alert został wieczorem wysłany do użytkowników sieci telefonii komórkowych w powiatach na terenie województwa lubelskiego: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

Ostrzeżenie brzmiało: „UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów”.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało wcześniej za pośrednictwem portalu X, że w związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w Ukrainie, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej.

„Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów” - wskazano w komunikacie.

Jak podano, DORSZ monitorował bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do reakcji.

Tuż przed północą alert odwołano. Jednocześnie źródło zbliżone do MON poinformowało, że w polską przestrzeń na kilka minut wleciał rosyjski dron obserwacyjny.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.