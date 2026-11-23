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Polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez bezzałogowy statek powietrzny. Doszło do tego w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę - taką informację podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, gdzie zapadła zgoda na zestrzelenie obiektu. Odstąpiono od takiego ruchu, bo statek zawrócił na wschód oraz ze względu na możliwe skutki zestrzelenia obiektu i potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

Jak wynika z z informacji PAP zbliżonych do MON, rosyjski odrzutowy dron obserwacyjny wleciał w polską przestrzeń powietrzną w okolicy Dorohuska podczas wieczornego rosyjskiego nalotu na Ukrainę.

Źródła zaznaczają, że dron wyposażony był w aparaturę obserwacyjną – m.in. kamery – i jego zadaniem było najprawdopodobniej prowadzenie rozpoznania.

Dron przebywał w polskiej przestrzeni – jak wskazują źródła – przez kilka minut i przez cały czas był śledzony przez polskie trzy różne systemy obrony powietrznej. Po kilku minutach lotu powrócił nad terytorium Ukrainy.

Wieczorny alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny

Wcześniej przez niemal godzinę w znacznej części Lubelszczyzny obowiązywał alert o zagrożeniu atakiem z powietrza. W wielu miastach zawyły syreny, a mieszkańcy byli proszeni o znalezienie bezpiecznego miejsca. Kilka minut przed północą alert odwołano.