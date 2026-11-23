Jak wynika z z informacji PAP zbliżonych do MON, rosyjski odrzutowy dron obserwacyjny wleciał w polską przestrzeń powietrzną w okolicy Dorohuska podczas wieczornego rosyjskiego nalotu na Ukrainę.
Źródła zaznaczają, że dron wyposażony był w aparaturę obserwacyjną – m.in. kamery – i jego zadaniem było najprawdopodobniej prowadzenie rozpoznania.
Dron przebywał w polskiej przestrzeni – jak wskazują źródła – przez kilka minut i przez cały czas był śledzony przez polskie trzy różne systemy obrony powietrznej. Po kilku minutach lotu powrócił nad terytorium Ukrainy.
Wieczorny alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny
Wcześniej przez niemal godzinę w znacznej części Lubelszczyzny obowiązywał alert o zagrożeniu atakiem z powietrza. W wielu miastach zawyły syreny, a mieszkańcy byli proszeni o znalezienie bezpiecznego miejsca. Kilka minut przed północą alert odwołano.