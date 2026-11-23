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Co najmniej 472 tys. osób walczących po stronie Rosji zginęło w wojnie przeciwko Ukrainie od początku pełnoskalowej inwazji – wynika z analizy danych rosyjskiego urzędu statystycznego Rosstat, które zostały pozyskane przez hakerów. Portal The Insider ocenia, że z uwagi na opóźnienia w rejestracji zgonów rzeczywista liczba może obecnie wynosić blisko 500 tys. Jeszcze inne, bardziej tragiczne dla Moskwy wyliczenia podaje Meduza.

Dane Rosstatu zostały przejęte i opublikowane przez białoruskie grupy hakerskie Belarusian Cyber Partisans oraz Silent Crow. Redakcja The Insider podała, że analizowała wpisy dotyczące zgonów bezpośrednio związanych z działaniami wojennymi po 24 lutego 2022 roku.

Pod uwagę miały być brane m.in. dokumenty, w których wskazano śmierć podczas operacji wojskowych, użyto kodów dotyczących działań wojennych albo opisano obrażenia charakterystyczne dla walk. Portal twierdzi, że zidentyfikował z nazwiska ponad 370 tys. osób z analizowanego zbioru.

Opóźnienia w rejestracji zgonów

The Insider wskazuje, że rejestry cywilne odnotowują zgony ze znacznym opóźnieniem. Według analizy połowę wojskowych zgonów z 2026 roku wpisywano do dokumentacji w ciągu 37 dni, ale około jedna siódma była rejestrowana dopiero po ponad roku.

Na tej podstawie portal szacuje, że rzeczywista liczba zabitych po rosyjskiej stronie mogła wynieść do końca września około 485 tys., a obecnie zbliżać się do 500 tys. Średnio dawałoby to 280-300 zabitych dziennie od początku pełnoskalowej inwazji.

Autorzy analizy oceniają ponadto, że nieodwracalne straty Rosji - obejmujące zabitych oraz żołnierzy, którzy nie wrócą do służby - mogą zbliżać się do miliona.

Największą liczbę rosyjskich ofiar odnotowano - według danych analizowanych przez The Insider - wiosną 2025 roku. W ciągu trzech miesięcy miało wówczas zginąć ponad 61 tys. rosyjskich żołnierzy.

Portal wiąże ten okres z intensywnymi walkami, przede wszystkim na kierunku Pokrowska, a także w rejonach Kupiańska, Łymanu, Czasiw Jaru i Torećka. Wysokie straty miały towarzyszyć rosyjskiej taktyce opartej na uporczywych atakach małych grup piechoty, prowadzonych w warunkach powszechnego wykorzystania dronów.

Meduza i Mediazona: Rosyjskie straty w Ukrainie mogą przekraczać 720 tys. zabitych

Z nowej oceny niezależnych rosyjskich redakcji Meduza i Mediazona wynika, że co najmniej 720 tys. żołnierzy rosyjskich sił zbrojnych mogło zginąć w wojnie przeciwko Ukrainie do jesieni 2026 roku. Obie redakcje także wykorzystywały dane z bazy Rosstatu.

Bez uwzględniania osób zaginionych, których śmierć nie została dotąd formalnie zarejestrowana, redakcje szacują liczbę zabitych rosyjskich wojskowych na ponad 490 tys. do końca września 2026 roku.

Nowa ocena obejmuje jednak również żołnierzy uznawanych za zaginionych. Meduza i Mediazona podały, że do oszacowania liczby zgonów w tej grupie zastosowały model wykorzystywany w matematyce i epidemiologii.

Według redakcji pozwoliło to podnieść szacowaną liczbę rosyjskich wojskowych poległych w wojnie do co najmniej 720 tys.

The Insider zwraca uwagę, że rosyjski system rejestracji zgonów wojennych może zniekształcać regionalne statystyki demograficzne. Polegli bywają rejestrowani w miejscu śmierci – także na okupowanych terytoriach Ukrainy – a nie w regionie Rosji, w którym wcześniej mieszkali.

W rezultacie metodologii rejestracji zgonów na wojnie, regionalne administracje często nie dostają żadnej informacji o losach obywatela swojego regionu, który stracił życie za granicami kraju.