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Duże zwolnienia grupowe szykują się w Mławie (woj. mazowieckie). Chodzi o firmy z branży elektronicznej: LG, Curtis Evoplast, Top Run Poland i Heesung Electronics Poland.

Zwolnienia grupowe w Mławie. LG i trzy inne firmy chcą zwolnić łącznie 759 osób (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Grzegorz Hawałej)

Zwolnienia grupowe w Mławie. LG i trzy inne firmy chcą zwolnić łącznie 759 osób (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Grzegorz Hawałej) / PAP

O planowanych zwolnieniach powiadomiły władze powiatu mławskiego.

Do miejscowego urzędu pracy wpłynęły cztery zawiadomienia od firm z branży elektronicznej. LG Electronics Mława planuje zwolnienie 460 osób. Ma się to stać od końca stycznia do końca marca 2027 r. Firma redukuje produkcję telewizorów.

Curtis Evoplast planuje zwolnienie 80 osób. Początek zwolnień zaplanowano na koniec października, a finał na koniec grudnia tego roku. Spółka nie kończy działalności.

Top Run Poland planuje zwolnienie 131 osób. Firma tłumaczy to znaczącym zmniejszeniem zamówień od kontrahentów i przewiduje całkowite zakończenie działalności w Mławie. Umowy mają zostać rozwiązane w okresie styczeń-marzec 2027 r.

Heesung Electronics Poland planuje zwolnienie 88 osób. W tym wypadku powodem jest całkowite zamknięcie linii produkcyjnych. Umowy mają zostać rozwiązane w okresie grudzień 2026 – kwiecień 2027 r.

Powiat mławski przypomina, że zgodnie z obowiązującym prawem, złożenie przez pracodawcę zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych to dopiero pierwszy, formalny krok całej procedury. „Zgodnie z przepisami, faktyczne rozwiązanie umów może nastąpić najwcześniej po 30 dniach od zawiadomienia urzędu o ustaleniach z pracownikami, a ostateczna liczba zwalnianych osób może jeszcze ulec zmianie” – czytamy w komunikacie powiatu.

Starosta mławski Witold Okumski i wicestarosta Tomasz Chodubski 19 listopada spotkali się z prezesem zarządu spółki LG Electronics Mława Jeong Tack Kimem oraz przedstawicielami LG w celu omówienia planów redukcji zatrudnienia w spółce oraz możliwości wsparcia dla osób z terenu powiatu mławskiego, tracących pracę.

„W spotkaniu uczestniczył również Witold Żerański, dyrektor Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, który na bieżąco monitoruje sytuację i jest w gotowości do udzielenia wsparcia osobom objętym redukcją etatów” – zapewnia powiat.