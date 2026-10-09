Niektóre szkoły zamknięte, policja przed placówkami. Najnowszy komunikat ws. rzekomego challenge'u

„Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge’u policjanci nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce” - informuje w porannym komunikacie na platformie X polska policja. Podkreślono równocześnie, że funkcjonariusze w całym kraju pracują nad sprawą i reagują na wszystkie zgłoszenia oraz wyłapują w sieci każdy niepokojący sygnał.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji apeluje natomiast o „zachowanie spokoju, niepowielanie niesprawdzonych doniesień i korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł informacji”.
„Jednocześnie przestrzegamy wszystkich, którzy w tej sytuacji celowo próbują wywołać panikę, że za takie działanie grozi odpowiedzialność karna” - dodała w komunikacie policja.
Wczoraj policja informowała, że służby sprawdzają, czy ataki z użyciem noża w szkołach związane są z challengem - chodzi o „wyzwanie”, którego podejmują się dzieci i nastolatki, często relacjonując je na żywo w sieci, by zdobyć popularność i uznanie u innych użytkowników.
Zamknięte szkoły w części województwa mazowieckiego
Dziś w mazowieckiej gminie Wyszków są zamknięte wszystkie szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne, a także przedszkola. W szkołach zapewniona jest jedynie opieka nad uczniami. To reakcja na wczorajszy atak 15-letniego absolwenta szkoły podstawowej w Leszczydole-Nowinach (gm. Wyszków). W wyniku ciosów zadanych nożem przez nastolatka zmarła 37-letnia pracownica szkoły. Ranni zostali dyrektor i nauczycielka.
Dodatkowo w innych gminach i powiatach są będą szkoły średnie. Tak będzie m.in. w powiecie pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim. Szkoły i przedszkola zamknięte są też dziś w Piasecznie. W Górze Kalwarii wystosowano apel do rodziców, by dzieci pozostały w domach.
W Legionowie ratusz zdecydował o zamknięciu dziś dwóch szkół. Jak przekazały władze miasta, według niepotwierdzonych przez służby informacji placówki znalazły się na liście związanej z internetowym „wyzwaniem”. Chodzi o rzekomy internetowy challenge, który ma być związany z ostatnimi atakami w szkołach.
Komunikat warszawskiego ratusza
Z kolei warszawski ratusz w wydanym wieczorem komunikacie przekazał, że „w związku z ostatnimi wydarzeniami na terenie placówek oświatowych województwa mazowieckiego, w trosce o bezpieczeństwo podejmuje działania prewencyjne w placówkach edukacyjnych".
„Dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do wzmożonej kontroli bezpieczeństwa, do szkół będą wpuszczani tylko uczniowie i pracownicy. Nie rekomendujemy odwoływania zajęć dydaktycznych” – podkreślono we wpisie. Władze stolicy zapowiadają, że przy szkołach pojawią się patrole policji i straży miejskiej.
„Prosimy o zachowanie spokoju i korzystanie tylko ze sprawdzonych źródeł informacji” – podkreśla stołeczny ratusz.
Wzmocnione patrole policji przy szkołach
Wczoraj, po pilnej naradzie u premiera Donalda Tuska, szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiadał, że patrole policji w okolicach szkół zostaną wzmocnione. „Stosowne polecenia zostały przekazane do Komend Powiatowych. Zgodnie z dyspozycją premiera Donalda Tuska policjanci będą wchodzić bezpośrednio do szkół po ustaleniach z dyrektorem placówki” - napisał szef MSWiA na platformie X.
Pogłoski o „krwawym piątku”
Po ostatnich atakach w sieci pojawiły się informacje o rzekomych planach ataków na kolejne szkoły. Internauci rozpowszechniają informacje o „krwawym piątku”. Policja apeluje, by nie powielać niesprawdzonych informacji.
Szef Komendy Głównej Policji gen. insp. Marek Boroń w rozmowie w Polsat News zapewniał, że dziś od samego rana policja będzie we wszystkich szkołach podstawowych i średnich. Będziemy starać się wyłapywać osoby, które według nas są podejrzane w tym przypadku. Po tylu zdarzeniach my musimy zareagować w taki sposób, żeby każdy miał poczucie, że jesteśmy, że możemy wspierać szkoły, uczniów, że to bezpieczeństwo zbudujemy razem – mówił Boroń.
Chodzi o to, żebyśmy również dostawali informacje od społeczeństwa, informacje od uczniów. I o to apeluję. Jeżeli jest taka wiedza, że ktoś planuje, komunikujcie się z pedagogami, komunikujcie się z nauczycielami, komunikujcie się z nami jako policją. Na pewno będziemy to wszystko weryfikować – prosił komendant główny policji.
Seria ataków w szkołach na Mazowszu
W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (gm. Wyszków) doszło do ataku 15-latka, który ranił trzy osoby, jedną śmiertelnie. O jego losie zadecyduje sąd rodzinny. Nastolatek może odpowiadać za zabójstwo jak osoba dorosła.
To kolejne takie zdarzenie w szkole na Mazowszu. W środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób – 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Ranni trafili do szpitali w Łomży i Ostrołęce. 19-latek miał ze sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty.
Usłyszał zarzuty m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, z użyciem materiałów wybuchowych. Grozi mu dożywocie.
Również w środę w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje „zrobić coś złego w szkole”. Policja podała, że podczas przeszukania zabezpieczyła saszetkę należącą do 17-latka, w której znajdowały się dwa noże. Śledczy zabezpieczyli też jego telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwania informacji o planowanym ataku. Policję powiadomił nauczyciel, który informację o wypowiedziach 17-latka otrzymał od innych uczniów.
W czwartek natomiast policjanci z Mazowsza zatrzymali 17-latka, który jest prawdopodobnie autorem filmu wygenerowanego przez AI, grożącego atakiem w liceum w Przasnyszu.
Dziś z kolei policja ze Szczytna w woj. warmińsko-mazurskim poinformowała o zatrzymaniu 16-latka. Chłopak opublikował nagranie, na którym groził przeprowadzeniem ataku na uczniów jednej ze szkół ponadpodstawowych w Szczytnie.