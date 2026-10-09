Niektóre szkoły zamknięte, policja przed placówkami. Najnowszy komunikat ws. rzekomego challenge'u

RMF24

Jest najnowszy komunikat policji w sprawie rzekomego challenge'u internetowego dotyczącego ataków nożowników na szkoły. „Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce” - przekazała na portalu X polska policja. Dziś część placówek edukacyjnych w woj. mazowieckim jest zamknięta, przy szkołach pojawiły się patrole policji i straży miejskiej. To reakcja na ataki nastoletnich nożowników w szkołach w Leszczydole-Nowinach i Ostrołęce. Zginęła w nich jedna osoba, a w sumie 12 zostało rannych. W sieci pojawiły się pogłoski o „krwawym piątku” w szkołach, do którego rzekomo miałoby dojść dziś.

„Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge’u policjanci nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce” - informuje w porannym komunikacie na platformie X polska policja. Podkreślono równocześnie, że funkcjonariusze w całym kraju pracują nad sprawą i reagują na wszystkie zgłoszenia oraz wyłapują w sieci każdy niepokojący sygnał.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji apeluje natomiast o „zachowanie spokoju, niepowielanie niesprawdzonych doniesień i korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł informacji”.



„Jednocześnie przestrzegamy wszystkich, którzy w tej sytuacji celowo próbują wywołać panikę, że za takie działanie grozi odpowiedzialność karna” - dodała w komunikacie policja.

Wczoraj policja informowała, że służby sprawdzają, czy ataki z użyciem noża w szkołach związane są z challengem - chodzi o „wyzwanie”, którego podejmują się dzieci i nastolatki, często relacjonując je na żywo w sieci, by zdobyć popularność i uznanie u innych użytkowników.

Zamknięte szkoły w części województwa mazowieckiego

Dziś w mazowieckiej gminie Wyszków są zamknięte wszystkie szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne, a także przedszkola. W szkołach zapewniona jest jedynie opieka nad uczniami. To reakcja na wczorajszy atak 15-letniego absolwenta szkoły podstawowej w Leszczydole-Nowinach (gm. Wyszków). W wyniku ciosów zadanych nożem przez nastolatka zmarła 37-letnia pracownica szkoły. Ranni zostali dyrektor i nauczycielka.

Dodatkowo w innych gminach i powiatach są będą szkoły średnie. Tak będzie m.in. w powiecie pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim. Szkoły i przedszkola zamknięte są też dziś w Piasecznie. W Górze Kalwarii wystosowano apel do rodziców, by dzieci pozostały w domach.

W Legionowie ratusz zdecydował o zamknięciu dziś dwóch szkół. Jak przekazały władze miasta, według niepotwierdzonych przez służby informacji placówki znalazły się na liście związanej z internetowym „wyzwaniem”. Chodzi o rzekomy internetowy challenge, który ma być związany z ostatnimi atakami w szkołach.

Przesłuchanie 15-letniego napastnika, sprawcy ataku pod Wyszkowem Odbyło się przesłuchanie 15-latka, który w czwartek rano w szkole w Leszczydole-Nowinach zabił nożem jedną osobę, a dwie pozostałe ranił - poinformował dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Co teraz stanie się z nastolatkiem?

Komunikat warszawskiego ratusza

Z kolei warszawski ratusz w wydanym wieczorem komunikacie przekazał, że „w związku z ostatnimi wydarzeniami na terenie placówek oświatowych województwa mazowieckiego, w trosce o bezpieczeństwo podejmuje działania prewencyjne w placówkach edukacyjnych".

„Dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do wzmożonej kontroli bezpieczeństwa, do szkół będą wpuszczani tylko uczniowie i pracownicy. Nie rekomendujemy odwoływania zajęć dydaktycznych” – podkreślono we wpisie. Władze stolicy zapowiadają, że przy szkołach pojawią się patrole policji i straży miejskiej.

„Prosimy o zachowanie spokoju i korzystanie tylko ze sprawdzonych źródeł informacji” – podkreśla stołeczny ratusz.

Wzmocnione patrole policji przy szkołach

Wczoraj, po pilnej naradzie u premiera Donalda Tuska, szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiadał, że patrole policji w okolicach szkół zostaną wzmocnione. „Stosowne polecenia zostały przekazane do Komend Powiatowych. Zgodnie z dyspozycją premiera Donalda Tuska policjanci będą wchodzić bezpośrednio do szkół po ustaleniach z dyrektorem placówki” - napisał szef MSWiA na platformie X.

Pogłoski o „krwawym piątku”

Po ostatnich atakach w sieci pojawiły się informacje o rzekomych planach ataków na kolejne szkoły. Internauci rozpowszechniają informacje o „krwawym piątku”. Policja apeluje, by nie powielać niesprawdzonych informacji.

Szef Komendy Głównej Policji gen. insp. Marek Boroń w rozmowie w Polsat News zapewniał, że dziś od samego rana policja będzie we wszystkich szkołach podstawowych i średnich. Będziemy starać się wyłapywać osoby, które według nas są podejrzane w tym przypadku. Po tylu zdarzeniach my musimy zareagować w taki sposób, żeby każdy miał poczucie, że jesteśmy, że możemy wspierać szkoły, uczniów, że to bezpieczeństwo zbudujemy razem – mówił Boroń.

Chodzi o to, żebyśmy również dostawali informacje od społeczeństwa, informacje od uczniów. I o to apeluję. Jeżeli jest taka wiedza, że ktoś planuje, komunikujcie się z pedagogami, komunikujcie się z nauczycielami, komunikujcie się z nami jako policją. Na pewno będziemy to wszystko weryfikować – prosił komendant główny policji.

Ataki uczniów w szkołach - jak zapobiec agresji wśród dzieci? Rzecznik Praw Dziecka w Radiu RMF24 Czy mamy już do czynienia z falą agresji wśród dzieci i młodzieży? Czy patrole policji wokół szkół mogą realnie zwiększyć bezpieczeństwo, czy potrzebne są rozwiązania, które zadziałają długofalowo, zanim dojdzie do kolejnych tragedii? Czy dzieci…

Seria ataków w szkołach na Mazowszu

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (gm. Wyszków) doszło do ataku 15-latka, który ranił trzy osoby, jedną śmiertelnie. O jego losie zadecyduje sąd rodzinny. Nastolatek może odpowiadać za zabójstwo jak osoba dorosła.

To kolejne takie zdarzenie w szkole na Mazowszu. W środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób – 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Ranni trafili do szpitali w Łomży i Ostrołęce. 19-latek miał ze sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty.

Usłyszał zarzuty m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, z użyciem materiałów wybuchowych. Grozi mu dożywocie.

Również w środę w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje „zrobić coś złego w szkole”. Policja podała, że podczas przeszukania zabezpieczyła saszetkę należącą do 17-latka, w której znajdowały się dwa noże. Śledczy zabezpieczyli też jego telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwania informacji o planowanym ataku. Policję powiadomił nauczyciel, który informację o wypowiedziach 17-latka otrzymał od innych uczniów.

W czwartek natomiast policjanci z Mazowsza zatrzymali 17-latka, który jest prawdopodobnie autorem filmu wygenerowanego przez AI, grożącego atakiem w liceum w Przasnyszu.

Dziś z kolei policja ze Szczytna w woj. warmińsko-mazurskim poinformowała o zatrzymaniu 16-latka. Chłopak opublikował nagranie, na którym groził przeprowadzeniem ataku na uczniów jednej ze szkół ponadpodstawowych w Szczytnie.