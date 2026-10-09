Kolejne nagranie o możliwym ataku. 16-latek ze Szczytna zatrzymany

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Policjanci ze Szczytna zatrzymali 16-latka, który groził atakiem na uczniów jednej ze szkół w Szczytnie (woj. warmińsko-mazurskie). Ujęcie nastolatka ma związek z serią ataków nożowników w polskich szkołach. Niestety, w jednym z takich ataków życie straciła 37-letnia kobieta.

Policja zatrzymała 16-latka ze Szczytna, który groził atakiem na uczniów jednej ze szkół

Policja zatrzymała 16-latka ze Szczytna, który groził atakiem na uczniów jednej ze szkół / Policja

Ostatnie dni to seria ataków nastoletnich nożowników w polskich szkołach. Do dwóch ataków niestety doszło, jeden został udaremniony w ostatniej chwili.

Sytuacja jest poważna, o czym świadczy ujęcie przez policję ze Szczytna 16-latka, który na opublikowanym w sieci nagraniu groził atakiem na uczniów jednej ze szkół ponadpodstawowych w tym mieście.

„Nieletni został przewieziony do jednostki policji, gdzie obecnie prowadzone są z jego udziałem czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia” - przekazali policjanci ze Szczytna.

Służby sprawdzają, czy ataki są związane z tzw. internetowym „challengem”, bo otrzymano taką informację. Sprawę wyjaśniają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Z najnowszego komunikatu policji wynika, że nic nie wskazuje jednak, by było to internetowe „wyzwanie”.

Zaczęło się od Ostrołęki

Do pierwszego ataku doszło w środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, gdzie 19-latek zaatakował nożem 9 osób. Został zatrzymany, po czym przedstawiono mu dziewięć zarzutów m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób z użyciem materiałów wybuchowych z pobudek zasługujących na szczególne potępienie.

Kolejnym miejscem ataku była szkoła we wsi Leszczydół-Nowiny. To tam w czwartek rano, chwilę po godz. 9, 15-latek zaatakował troje pracowników: dyrektora, nauczycielkę i woźną. Ataku nożownika nie przeżyła 37-latka, która osierociła dwójkę dzieci. Napastnikiem okazał się były uczeń tej szkoły.

Także w czwartek policjanci z Mazowsza zatrzymali 17-latka, który jest prawdopodobnie autorem filmu wygenerowanego przez AI, grożącego atakiem w liceum w Przasnyszu.

W sieci pojawiło się nagranie wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Policjanci szybko zweryfikowali tę informację i zatrzymali 17-letniego mieszkańca powiatu przasnyskiego, który prawdopodobnie jest autorem tego filmu. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie potwierdzić, czy faktycznie osoba zatrzymana jest autorem tego filmu - tłumaczyła asp. Ilona Cichocka z komendy powiatowej w Przasnyszu.

Część szkół zostanie zamknięta w piątek

Z uwagi na powtarzające się ataki w szkołach w ostatnich dniach podjęto decyzję, że w piątek w niektórych powiatach szkoły średnie mają być zamknięte. Stołeczny ratusz nie rekomenduje jednak odwoływania zajęć dydaktycznych. „Przy szkołach pojawią się patrole Policji i Straży Miejskiej” - zapowiedziano.