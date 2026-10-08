Niepokojące nagranie krążyło w sieci. Policja zatrzymała 17-latka

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Mazowieccy policjanci zatrzymali 17-latka z powiatu przasnyskiego, który prawdopodobnie jest autorem filmu wygenerowanego przez sztuczną inteligencję, zawierającego groźby ataku w liceum w Przasnyszu. Na nagraniu sztuczny głos dodaje, że takie zdarzenia będą miały miejsce w innych rejonach.

W sieci pojawiło się nagranie wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Policjanci szybko zweryfikowali tę informację i zatrzymali 17-letniego mieszkańca powiatu przasnyskiego, który prawdopodobnie jest autorem tego filmu - przekazała asp. Ilona Cichocka z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.

Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie potwierdzić, czy faktycznie osoba zatrzymana jest autorem tego filmu. Trwają czynności - dodała.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym wygenerowany, sztuczny głos zapowiada atak na liceum w Przasnyszu. Dodaje, że takie zdarzenia będą miały miejsce w innych rejonach. Padają też groźby skierowane bezpośrednio do jednej osoby.

Portal InfoPrzasnysz podał, że w czwartek w mediach społecznościowych zaczęły krążyć screeny i nagrania dotyczące rzekomych planów ataków w szkołach w Przasnyszu. Autorka artykułu wskazała, że największy niepokój wywołał film, na którym autor zapowiadał „rzeź w Przasnyszu”, wskazując Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej i kierując groźby wobec uczniów.

Legionowo zamyka dwie szkoły. „Znalazły się na liście” Władze Legionowa zdecydowały o prewencyjnym zamknięciu w piątek dwóch szkół podstawowych - nr 3 i 7. Urząd miasta informuje, że placówki te „znalazły się na liście” związanej z internetowym wyzwaniem.

Ataki nożowników w szkołach na Mazowszu

W ciągu ostatnich dwóch dni doszło do dwóch ataków nastoletnich nożowników w szkołach na terenie województwa mazowieckiego. Pierwszy był Jakub Z., 19-letni uczeń Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, który w środę zaatakował nożem dziewięć osób: pięcioro uczniów, dwóch nauczycieli i dwie osoby postronne. Ponadto chłopak miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty.

Tego samego dnia udaremniony został atak w szkole w Sierpcu. Nastolatek miał rozpowiadać, że „zrobi coś złego”. Nauczyciele zgłosili to na policję, służby znalazły u niego dwa noże. Dziś został przesłuchany i usłyszał zarzuty.

W czwartek natomiast 15-latek zaatakował troje pracowników szkoły we wsi Leszczydół-Nowiny: dyrektora, nauczycielkę i woźną. 37-letnia kobieta nie przeżyła ataku, osierociła dwójkę dzieci. Premier Donald Tusk poinformował, że nastolatek miał na głowie kask z kamerką, chciał filmować całe zdarzenie. O jego losie zadecyduje sąd rodzinny; może odpowiadać za zabójstwo jak osoba dorosła.