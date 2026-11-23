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Do tragicznego zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Ościsłowo w powiecie ciechanowskim. Jak ustalili funkcjonariusze, kierujący samochodem osobowym marki Audi, 21-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego, uderzył w łosia, który nagle wtargnął na jezdnię. Niestety, pomimo wysiłków medyków, 21-latek zmarł.

Zderzenie z łosiem na DK-60 w Ościsłowie

Zderzenie z łosiem na DK-60 w Ościsłowie / Policja

W niedzielę około godziny 0:45, dyżurny ciechanowskiej policji otrzymał zgłoszenie o poważnym wypadku na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Ościsłowo. Jak ustalili funkcjonariusze, kierujący Audi 21-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego uderzył w łosia, który nagle wtargnął na jezdnię. Siła zderzenia była tak duża, że pojazd wypadł z drogi i wjechał do rowu. Młody kierowca został przetransportowany do szpitala, gdzie niestety zmarł.

Jesień – czas wzmożonej aktywności zwierząt

Jesień to okres, w którym dzikie zwierzęta, takie jak łosie, jelenie, sarny czy dziki, intensywnie przemieszczają się pomiędzy lasami, polami i łąkami. Często przekraczają drogi w miejscach, gdzie kierowcy najmniej się tego spodziewają. Szczególnie niebezpieczne są odcinki przebiegające przez tereny leśne oraz okolice pól uprawnych, oznaczone znakiem ostrzegawczym A-18b „Dzikie zwierzęta”.

Zderzenie z łosiem na DK-60 w Ościsłowie / Policja

Dodatkowym utrudnieniem są szybko zapadający zmrok, mgła, deszcz oraz mokra nawierzchnia, które znacznie ograniczają widoczność i wydłużają drogę hamowania. W takich warunkach nawet doświadczony kierowca może nie zdążyć zareagować na nagłe pojawienie się zwierzęcia na jezdni.

Jak ograniczyć ryzyko zderzenia z dzikim zwierzęciem?

Policjanci apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do kilku podstawowych zasad, które mogą uratować życie:

Zwolnij, zwłaszcza po zmroku i o świcie. Dostosuj prędkość do warunków atmosferycznych i stanu nawierzchni.

Zwracaj uwagę na znaki ostrzegawcze. Znak A-18b to nie przypadek – w tych miejscach ryzyko spotkania ze zwierzyną jest największe.

Obserwuj pobocza i otoczenie drogi. Szczególnie w pobliżu lasów, pól i łąk.

Zachowaj bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu. To da ci więcej czasu na reakcję w razie nagłego hamowania.

Nie rozpraszaj się podczas jazdy. Skupienie na drodze to podstawa bezpieczeństwa.

Pamiętaj, że jedno zwierzę może oznaczać kolejne. Jeśli zobaczysz sarnę lub jelenia, zwolnij i bądź gotowy na pojawienie się następnych.

Co zrobić, gdy zwierzę pojawi się na drodze?

Najważniejsze to zachować spokój. Zmniejsz prędkość i unikaj gwałtownych ruchów kierownicą, które mogą doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem. Jeśli dojdzie do zderzenia, zatrzymaj samochód w bezpiecznym miejscu, włącz światła awaryjne i oceń sytuację. W razie osób rannych lub zagrożenia życia natychmiast wezwij pomoc, dzwoniąc pod numer 112.

Nie zbliżaj się do rannego zwierzęcia – przestraszone może być nieprzewidywalne. Poinformuj odpowiednie służby.