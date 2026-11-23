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Prezydent Donald Trump, uderzając z Izraelem w Iran, zafundował już Amerykanom droższe paliwo. Teraz największa w Stanach Zjednoczonych pozarządowa organizacja zrzeszająca rolników i hodowców, którą cytuje „Time”, podaje, że koszt tegorocznej kolacji z okazji Święta Dziękczynienia będzie o ponad 6 proc. wyższy niż ubiegłym roku, co wynika przede wszystkim z wysokich cen indyków oraz właśnie rosnących kosztów paliwa.

Indyk droższy, wdzięczności mniej

W Stanach Zjednoczonych trwają przygotowania do jednego z najważniejszych świąt w roku - Święta Dziękczynienia. Jutro prezydent USA Donald Trump, zgodnie z tradycją, ułaskawi indyki. Okazuje się, że tegoroczne święta dadzą Amerykanom po kieszeni. „Time” alarmuje, że kolacja z okazji Święta Dziękczynienia będzie w tym roku droższa o ponad 6 proc. w porównaniu z ubiegłym.

„Time” przytacza szacunki Amerykańskiej Federacji Rolniczej. Jak wynika z corocznego raportu urzędu, średni koszt kolacji dla 10 osób wyniesie 58,63 dolara na osobę, w porównaniu z 55,18 dolara w 2025 roku. Jest to pierwszy od 2022 rok - kiedy to ceny osiągnęły rekordowy poziom 64,05 dolara - w którym urząd odnotował wzrost kosztów takiego posiłku.

Sam indyk na amerykańskim stole z okazji Święta Dziękczynienia będzie w tym roku średnio o 10 proc. droższy niż przed rokiem.

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Świętowanie z inflacją na talerzu

Szacunki organizacji rolniczej opierają się na danych przekazanych przez setki kupujących ze wszystkich 50 stanów oraz Portoryko, którzy sprawdzili ceny standardowego zestawu produktów w swoich lokalnych sklepach spożywczych.

Z badania wynika, że ​​kolacje z okazji Święta Dziękczynienia będą najdroższe w regionie północno-wschodnim, natomiast najtańsze - podobnie jak w poprzednich latach - będą na południu kraju. Z czego to wynika? Z kosztów transportu. One różnią się w zależności od regionu. „W zależności od łańcuchów dostaw może być potrzebne więcej paliwa, co przekłada się na końcowe ceny żywności” - podaje Amerykańska Federacja Rolnicza.

Wzrost kosztów kolacji z okazji Święta Dziękczynienia wynika również z wyższych cen innych niezbędnych produktów świątecznych, takich jak mleko, bułeczki, żurawina czy dynie.

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