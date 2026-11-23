RMF24

Sejm rozpoczął prace nad projektem, który ma znacząco ułatwić życie rodzicom pobierającym świadczenie 800 plus. Od 2027 roku ma nastąpić koniec corocznego składania wniosków. ZUS ma automatycznie przedłużać prawo do świadczenia, jeśli dane beneficjenta nie uległy zmianie. Nowe przepisy, przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zostały pozytywnie zaopiniowane przez rząd i trafiły do parlamentu.

Najważniejsza zmiana dotyczy zasad przyznawania świadczenia. Do tej pory co roku rodzice musieli pilnować terminów, by nie stracić pieniędzy na dzieci – wystarczyła chwila nieuwagi, spóźnienie z wnioskiem i można było pożegnać się z częścią świadczenia. Od 1 czerwca 2027 roku (na nowy okres świadczeniowy) ten obowiązek w większości przypadków ma zniknąć – projekt ustawy zakłada, że ZUS sam odnowi prawo do 800 plus, bazując na danych z poprzedniego wniosku.

Automatyczne przedłużenie przywilejów ma na celu eliminację formalności, które do tej pory zaprzątały głowy milionom rodzin. Nowy system pozwoli uniknąć nerwów, zagubionych wniosków i niepotrzebnego stresu. Jeśli sytuacja rodzinna nie zmieni się i dane zgłoszone do ZUS będą aktualne, rodzice nie muszą nic robić, by kontynuować pobieranie 800 plus.

Kto nadal będzie musiał złożyć wniosek?

Nowe zasady nie mają obejmować wszystkich. Zgodnie z projektem, wniosek o 800 plus wciąż będzie musiał złożyć rodzic lub opiekun w takich przypadkach, jak:

- narodziny dziecka w trakcie roku,

- powrót z dzieckiem z zagranicy,

- rozpoczęcie sprawowania opieki, gdy opiekun przejmuje dziecko po raz pierwszy.

Wciąż aktualizować dane będą musieli ci, których sytuacja rodzinna ulegnie zmianie – ZUS na tej podstawie zadecyduje o dalszym wypłacaniu świadczenia.

800 plus również dla nowych opiekunów

Projekt nowelizacji przewiduje także rozszerzenie grona uprawnionych. Od 2027 roku prawo do 800 plus mają zyskać także np. babcie, dziadkowie i inni krewni, którym sąd powierzył tzw. bieżącą pieczę nad dzieckiem, choć nie zostali formalnie opiekunem prawnym czy rodziną zastępczą. Dzięki zmianom osoby faktycznie wychowujące dzieci, a pomijane do tej pory, będą mogły otrzymać wsparcie finansowe.

Pełne wdrożenie automatycznych przelewów jest planowane na czerwiec 2027 roku. W tym czasie ZUS ma przygotować specjalne systemy informatyczne, które przejmą część obowiązków od rodziców i opiekunów.

Projekt wciąż jest na etapie prac sejmowych. Musi jeszcze przejść głosowania, otrzymać podpis prezydenta i zostać ogłoszony w Dzienniku Ustaw.