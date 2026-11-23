Najważniejsza zmiana dotyczy zasad przyznawania świadczenia. Do tej pory co roku rodzice musieli pilnować terminów, by nie stracić pieniędzy na dzieci – wystarczyła chwila nieuwagi, spóźnienie z wnioskiem i można było pożegnać się z częścią świadczenia. Od 1 czerwca 2027 roku (na nowy okres świadczeniowy) ten obowiązek w większości przypadków ma zniknąć – projekt ustawy zakłada, że ZUS sam odnowi prawo do 800 plus, bazując na danych z poprzedniego wniosku.
Automatyczne przedłużenie przywilejów ma na celu eliminację formalności, które do tej pory zaprzątały głowy milionom rodzin. Nowy system pozwoli uniknąć nerwów, zagubionych wniosków i niepotrzebnego stresu. Jeśli sytuacja rodzinna nie zmieni się i dane zgłoszone do ZUS będą aktualne, rodzice nie muszą nic robić, by kontynuować pobieranie 800 plus.
Kto nadal będzie musiał złożyć wniosek?
Nowe zasady nie mają obejmować wszystkich. Zgodnie z projektem, wniosek o 800 plus wciąż będzie musiał złożyć rodzic lub opiekun w takich przypadkach, jak:
- narodziny dziecka w trakcie roku,
- powrót z dzieckiem z zagranicy,
- rozpoczęcie sprawowania opieki, gdy opiekun przejmuje dziecko po raz pierwszy.
Wciąż aktualizować dane będą musieli ci, których sytuacja rodzinna ulegnie zmianie – ZUS na tej podstawie zadecyduje o dalszym wypłacaniu świadczenia.
800 plus również dla nowych opiekunów
Projekt nowelizacji przewiduje także rozszerzenie grona uprawnionych. Od 2027 roku prawo do 800 plus mają zyskać także np. babcie, dziadkowie i inni krewni, którym sąd powierzył tzw. bieżącą pieczę nad dzieckiem, choć nie zostali formalnie opiekunem prawnym czy rodziną zastępczą. Dzięki zmianom osoby faktycznie wychowujące dzieci, a pomijane do tej pory, będą mogły otrzymać wsparcie finansowe.
Pełne wdrożenie automatycznych przelewów jest planowane na czerwiec 2027 roku. W tym czasie ZUS ma przygotować specjalne systemy informatyczne, które przejmą część obowiązków od rodziców i opiekunów.
Projekt wciąż jest na etapie prac sejmowych. Musi jeszcze przejść głosowania, otrzymać podpis prezydenta i zostać ogłoszony w Dzienniku Ustaw.