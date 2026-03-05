W brytyjską bazę RAF Akrotiri na Cyprze uderzył irański dron, uszkadzając hangar, w którym stacjonują amerykańskie samoloty szpiegowskie U-2 - informuje brytyjski dziennik "The Sun". Minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey zapewnił, że "szkody są minimalne", a w wyniku ataku nikt nie ucierpiał.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, dzień po tym, jak Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły naloty na cele w Iranie.

Choć brytyjska minister spraw zagranicznych Yvette Cooper w rozmowie z telewizją Sky News mówiła, że dron uderzył w pas startowy bazy lotniczej Królewskich Sił Powietrznych (RAF) w Akrotiri na Cyprze, to najnowsze ustalenia dziennika "The Sun" rzucają inne światło na tę sprawę.

Jak ujawnia gazeta, na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać dużą, długą na 9 metrów wyrwę w ścianie hangaru. To właśnie tam stacjonują amerykańskie samoloty U-2, wykorzystywane do tajnych misji rozpoznawczych.