W obliczu eskalacji konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie udział piłkarskiej reprezentacji Iraku w międzykontynentalnym turnieju barażowym w Meksyku o awans do mistrzostw świata stanął pod dużym znakiem zapytania. Powodem jest chaos komunikacyjny wywołany konfliktem w sąsiednim Iranie, który został zaatakowany w sobotę przez USA i Izrael.

Piłkarze reprezentacji Iraku w piłce nożnej (zdjęcie ilustracyjne) / HAIDER AL-ASSADEE / PAP/EPA

Chcesz być na bieżąco? Więcej aktualnych informacji sportowych znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl .

Irakijczycy mają zagrać 31 marca w Monterrey w finale barażowym ze zwycięzcą wcześniejszego meczu w tej "ścieżce" Boliwia - Surinam.

Obawiają się jednak, że nie uda im się przetransportować wszystkich zawodników do Meksyku. Przestrzeń powietrzna Iraku jest zamknięta od czasu, gdy w miniony weekend USA i Izrael przeprowadziły ataki powietrzne na Iran, a republika islamska odpowiedziała wystrzeleniem rakiet i dronów w kierunku Izraela, państw Zatoki Perskiej i innych krajów.

Komunikat Iraku

"FIFA i Azjatycka Konfederacja Piłkarska (AFC) są w pełni świadome wszystkich zmian dotyczących sytuacji naszej drużyny" - poinformowano w oświadczeniu piłkarskiej reprezentacji Iraku.

Dodano, że z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej trener Iraku Graham Arnold nie może opuścić Zjednoczonych Emiratów Arabskich. "Ponadto kilka ambasad pozostaje obecnie zamkniętych, co uniemożliwia kilku zawodnikom, sztabowi technicznemu i medycznemu uzyskanie wiz wjazdowych do Meksyku" - wskazano.

Irak dotychczas tylko raz zagrał w mistrzostwach świata. Było to aż czterdzieści lat temu, w 1986 roku, w turnieju, który również organizował Meksyk. "Zapewniamy naszych wiernych kibiców, że pozostajemy w bliskim kontakcie z FIFA i AFC, które monitorują sytuację" - zapewniono w komunikacie. W drugiej ścieżce barażowej zagrają Nowa Kaledonia z Jamajką, a na zwycięzcę tego meczu czeka w finale Demokratyczna Republika Konga.

O awans na mundial baraże gra też Europa

W tych samych terminach - 26 i 31 marca - odbędą się również dwustopniowe baraże w Europie, z udziałem 16 drużyn, w tym Polski. Tutaj stawką będą cztery przepustki do mundialu. Mistrzostwa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku zostaną rozegrane w dniach 11 czerwca - 19 lipca.