/ RMF FM

Na ul. Marymonckiej na warszawskich Bielanach w przechodzących na zielonym świetle pieszych wjechał samochód. Cztery poszkodowane osoby trafiły do szpitali.

Mł. asp. Bartłomiej Śniadała ze stołecznej komendy przekazał, że 47-letni Polak, kierowca toyoty, który wjechał w pieszych, był trzeźwy i miał stosowne uprawnienia do kierowania pojazdem.

Cztery osoby - trzy kobiety i mężczyzna - zostały ranne. Najcięższe obrażenia ma 72-letnia kobieta. Wszyscy trafili do szpitali - poinformował funkcjonariusz.

Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia.