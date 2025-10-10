Do 10 lat więzienia grozi 22-latkowi, który groził mieszkance powiatu żyrardowskiego (woj. mazowieckie) spaleniem jej domu. Mężczyzna rzucał na jej posesję butelki z benzyną.
Policja informuje, że napastnik to 22-latek z województwa łódzkiego. Wiadomo, że znał kobietę, której dom chciał podpalić. Policja nie ujawnia jednak, jaki był charakter ich znajomości.
Na posesji kobiety wylądowały butelki z benzyną. Dzięki reakcji domowników udało się zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia. Na szczęście nikt nie został ranny.
22-latek został zatrzymany kilka godzin po ataku. Usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz usiłowania zniszczenia mienia znacznej wartości.
Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia.
