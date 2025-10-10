Autobus PKS zderzył się z ciężarówką na drodze między Leśniewem a Darzlubiem, w powiecie puckim (Pomorskie). Autobusem podróżowali uczniowie jadący do szkół. Cztery osoby zostały ranne.

/ RMF FM

Po zderzeniu z samochodem ciężarowym autobus wjechał do rowu.

Zgłoszenie o wypadku drogowym wpłynęło do służb w piątek ok. godz. 7.20. Na miejsce wysłano cztery zastępy straży pożarnej.

Autobusem PKS relacji Wejherowo - Puck podróżowało ok. 50 pasażerów, większość stanowili uczniowie jadący do pobliskich szkół - poinformował oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, mł. kpt. Maciej Kuptz.

Zaznaczył, że pasażerowie opuścili pojazd przed przyjazdem służb.

Podkomisarz Anna Banaszewska-Jaszczyk z biura prasowego pomorskiej policji poinformowała, że poszkodowane zostały cztery osoby. Piętnastoletni chłopak z urazem kręgosłupa trafił do szpitala, natomiast trzy osoby są opatrywane na miejscu przez zespół ratownictwa medycznego.

Droga powiatowa między Darzlubiem a Leśniewem w powiecie puckim jest zablokowana.

Przyczyny i okoliczności wypadku ustalają policjanci. Ze wstępnych ustaleń wynika, że autobus próbował wyminąć samochód ciężarowy stojący na światłach awaryjnych. W trakcie manewru ciężarówka ruszyła i uderzyła w autobus.