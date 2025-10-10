Ciało 31-letniej kobiety znaleźli policjanci w jednym z mieszkań w Raciborzu (woj. śląskie). Wcześniej do komendy przyszedł mężczyzna, który poinformował o jej śmierci. Został aresztowany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa.

Racibórz: Policja odkryła ciało młodej kobiety. Jej partner trafił do aresztu (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

O sprawie pisze "Fakt" .

W poniedziałkowy wieczór do raciborskiej komendy przyszedł 44-letni Przemysław W. i poinformował o śmierci 31-letniej Natalii K., swojej partnerki.

Policjanci udali się pod wskazany przez niego adres przy ul. Drzymały. Potwierdzili, że kobieta nie żyje.

Ze wstępnych informacji wynika, że ofiara została brutalnie zamordowana. Sprawcą ma być jej 44-letni partner - pisze "Fakt". Jak informuje gazeta, mężczyzna po przyjściu do komisariatu przyznał się do zbrodni. Potem zmienił jednak zeznania.

Śledczy nie chcą zdradzić szczegółów makabry ani tego, co dokładnie powiedział mężczyzna.

Para mieszkała z półtorarocznym dzieckiem. Gdy policja przyjechała na miejsce zbrodni, dziecka nie było w mieszkaniu. Przebywało wówczas z dziadkami. Jest całe i zdrowe.

Przemysław W. nie przyznał się do zarzutu zabójstwa i odmówił składania wyjaśnień - dodała w rozmowie z "Faktem" prokurator Agnieszka Bukowska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Raciborzu.

Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące.