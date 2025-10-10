Tragiczne zdarzenie w Cieszynie (Śląskie). Nie żyje mężczyzna potrącony przez cofający samochód na parkingu przy ulicy Hallera.

W Cieszynie doszło do tragicznego wypadku / Śląska policja /

Do wypadku doszło we wtorek około godziny 10:40.

Według wstępnych ustaleń policji, 27-letni kierowca Forda Transita podczas cofania potrącił 88-letniego mężczyznę, który znajdował się za pojazdem.

Niestety, pomimo podjętej na miejscu akcji ratunkowej, pieszy zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Jak informują funkcjonariusze, kierujący samochodem był trzeźwy.

Na miejscu tragedii pracowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie pod nadzorem prokuratora. Trwa ustalanie, jak doszło do tego nieszczęśliwego zdarzenia.