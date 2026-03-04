Według belgijskiego portalu "Sporza", bieg 25-letniego prawoskrzydłowego został zmierzony za pomocą optycznego pomiaru prędkości, najpowszechniejszej metody w profesjonalnej piłce nożnej - osiągnął 37,7 km/h.

Jednak według danych GPS, pochodzący z Lagos zawodnik mógł mieć prędkość nawet 39,02 km/h.

Wyprzedził Mbappe i Haalanda. Dosłownie i w przenośni

W obu przypadkach te wyniki plasują Sora na samym szczycie rankingu najszybszych piłkarzy na europejskich boiskach w ciągu ostatnich dwóch lat. Nigeryjski zawodnik był zatem szybszy niż Kylian Mbappe, który osiągnął maksymalną prędkość 35,8 km/h, oraz Erling Haaland, który osiągnął 35,5 km/h.

Piłkarzem, który najbardziej dorównuje szybkości zawodnika Genk, jest William Osula. Duńczyk grający w Newcastle osiągnął prędkość maksymalną 36,9 km/h, ale wciąż daleko mu do osiągnięcia Sora.

Belgijski klub nie tracił czasu i w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu wideo zaprezentował swojego 25-letniego zawodnika, którego nazwał "najszybszym piłkarzem w Europie".