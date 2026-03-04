Yira Sor, piłkarz belgijskiego Genk, zdetronizował Francuza Kyliana Mbappé oraz Norwega Erlinga Haalanda. Nie chodzi jednak o skuteczność pod bramką, lecz o szybkość. Nigeryjczyk zdobył bramkę w ligowym meczu po biegu, który ustanowił nieoficjalny rekord prędkości dwóch ostatnich sezonów w Europie.
Sor, strzelając trzeciego i ostatniego gola w wygranym 3:0 meczu z Gent w 27. kolejce ligi belgijskiej, dokonał prawdziwego wyczynu.
Zanim nigeryjski skrzydłowy umieścił piłkę w siatce rywali, popisał się fantastycznym rajdem, przebiegając ponad połowę długości boiska z dużą prędkością.