Rządzący zdecydowali, że pomogą w wyjeździe Polakom przebywającym na Bliskim Wschodzie, jak również turystom na Malediwach i Sri Lance. Skąd zmiana decyzji? Czy rząd czekał na podobne decyzje z innych europejskich stolic? Między innymi o tym w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Piotr Salak porozmawia z Wiesławem Szczepańskim, wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji z Lewicy.

Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji / Wojciech Olkusnik / East News

Wiceminister Szczepański w środę wziął udział w spotkaniu zespołu koordynacyjnego ws. sytuacji na Bliskim Wschodzie. Uczestniczył w nim też premier i najważniejsi ministrowie. Ilu Polaków już skorzystało z pomocy w wyjeździe, a ile skorzysta? Czy pomoc obejmie tylko turystów z mniejszych biur podróży?

W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wrócimy też do programu SAFE, który czeka na podpis prezydenta Karola Nawrockiego. Marcin Kierwiński, szef MSWiA zadeklarował, że w ramach mechanizmu planuje zakup sprzętu dla służb o wartości ok. 7 mld złotych. Skąd ministerstwo weźmie pieniądze, jeśli prezydent zawetuje ustawę o SAFE? Czy zakupy m.in. dla Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa będą musiały zaczekać? Co dokładnie chciałoby kupić ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji?

Porozmawiamy również o aferze węglowej, a także o tym, czy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podniesie notowania Lewicy.

