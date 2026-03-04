"Z tej propozycji nie skorzystamy"

Pan Michał, który aktualnie jest w Dosze i czeka na pomoc, przekazał w rozmowie z RMF FM, że polska placówka dyplomatyczna mogłaby rozważyć koordynację przejazdu autokarowego, jeżeli zebrałaby się grupa Polaków zainteresowanych wyjazdem z Kataru.

Jak przyjął propozycję przemieszczenia się do Rijadu drogą lądową?

Z tej propozycji nie skorzystamy, ponieważ to jest 600 km drogą Bóg wie jaką, w jakich warunkach. I tak naprawdę nie wiemy, co dalej. Teraz znajdujemy się w hotelu, który opłaca linia lotnicza. Mamy wyżywienie, mamy dach nad głową. [Jesteśmy po rozmowie] z ambasadą i ambasada również powiedziała, że rekomendują pozostanie w Katarze - powiedział w rozmowie z RMF FM.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polacy utknęli w Katarze. Odyseusz proponuje im drogę lądową

Pan Michał dodaje, że na razie nie otrzymał informacji na temat tego, kiedy wraz z rodziną uda mu się opuścić Dochę.

Dubaj lata, Katar niestety nie lata. Do Dubaju mamy 600 kilometrów, także też podróż jest jakimś ryzykiem. Tak że siedzimy, dostajemy tylko komunikaty, żeby nie wychodzić na zewnątrz i czekać. I to wszystko. Linie lotnicze przysyłają też codziennie maila. Dzisiaj przyszedł, że następna aktualizacja będzie dopiero pojutrze o 9 rano - powiedział reporterowi RMF FM pan Michał.



