Polacy, którzy utknęli w Katarze w związku z zamknięciem przestrzeni powietrznej nad tym krajem, mogą go opuścić drogą lądową - do Rijadu w Arabii Saudyjskiej. Taką informację otrzymali z polskiej ambasady w systemie Odyseusz - informuje Paweł Żuchowski, dziennikarz RMF FM.
"Informujemy, że strona katarska na ten moment nie jest w stanie ocenić, kiedy otworzona zostanie przestrzeń powietrzna, co umożliwiłoby opuszczenie kraju drogą lotniczą. Zgodnie z naszymi ustaleniami istnieje obecnie natomiast możliwość opuszczenia Kataru drogą lądową do Arabii Saudyjskiej" - to fragment informacji, którą otrzymali Polacy w Katarze, zarejestrowani w systemie Odyseusz.
W dalszej części komunikatu czytamy: "Zastrzegamy, że ew. przejazd odbywałby się na własną odpowiedzialność osób zainteresowanych, z uwagi na utrzymujące się zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz dynamicznie zmieniającą się sytuację w regionie".