Policja metropolitalna w Londynie poinformowała o aresztowaniu trzech mężczyzn podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Chin. Jak donoszą brytyjskie media, wśród zatrzymanych znalazł się David Taylor – partner szkockiej posłanki Partii Pracy, Joani Reid.

Policja zatrzymała trzech mężczyzn (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

W Wielkiej Brytanii zatrzymano trzech mężczyzn pod zarzutem przekazywania informacji służbom wywiadowczym Chin.

Jak podają media, jeden z zatrzymanych to David Taylor, partner szkockiej posłanki Partii Pracy Joani Reid.

Aresztowania nastąpiły niedługo po zatwierdzeniu przez rząd Partii Pracy budowy największej chińskiej ambasady w Europie.

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Aresztowania miały miejsce w różnych częściach kraju. Jeden z mężczyzn, 39-latek został zatrzymany w Londynie, natomiast dwóch pozostałych podejrzanych - w wieku 43 i 68 lat - schwytano w dwóch miejscach w Walii.

Policja działała na podstawie sekcji 3 ustawy o bezpieczeństwie narodowym, która dotyczy udzielania pomocy zagranicznym służbom wywiadowczym. W wydanym oświadczeniu funkcjonariusze potwierdzili, że zatrzymani mieli przekazywać informacje Chinom.

Dzisiejsze aresztowania są częścią proaktywnego śledztwa i chociaż są to poważne sprawy, nie uważamy, aby istniało bezpośrednie zagrożenie dla społeczeństwa w związku z tą sprawą - przekazała szefowa oddziału antyterrorystycznego policji metropolitalnej, Helen Flanagan.

Flanagan zwróciła także uwagę na rosnącą liczbę spraw dotyczących bezpieczeństwa narodowego, z jakimi w ostatnich latach muszą mierzyć się brytyjskie służby.

Partner posłanki w centrum śledztwa

Dziennik "Guardian" ujawnił, że jednym z aresztowanych jest partner któregoś z posłów bądź posłanek Partii Pracy, a drugim aresztowanym - partner byłego posła lub posłanki tego ugrupowania.

"Guardian" nie podał, o których posłów chodzi, ale nieco później "Daily Telegraph" ujawnił, że aresztowanym 39-latkiem jest David Taylor, partner szkockiej posłanki laburzystów Joani Reid. Taylor jest szefem jednego z programów analitycznych w think tanku Asia House, a Reid, która do Izby Gmin została wybrana w lipcu 2024 r., zasiada w poselskiej komisji spraw wewnętrznych.

Stanowcza reakcja rządu

Do sprawy odniósł się wiceminister spraw wewnętrznych ds. bezpieczeństwa, Dan Jarvis. Pozostajemy głęboko zaniepokojeni nasilającym się wzorcem tajnych działań ze strony podmiotów powiązanych z chińskim państwem, które są wymierzone w brytyjską demokrację - oświadczył Jarvis.

Jeśli pojawią się dowody potwierdzające próby ingerencji Chin w suwerenne sprawy Wielkiej Brytanii, zastosujemy surowe konsekwencje i pociągniemy do odpowiedzialności wszystkie zaangażowane podmioty - dodał.

Wiceminister nie odniósł się jednak bezpośrednio do doniesień medialnych na temat powiązań zatrzymanych z posłami Partii Pracy.

Nowa ambasada, nowe zagrożenia?

Aresztowania miały miejsce zaledwie półtora miesiąca po tym, jak rząd Partii Pracy wyraził zgodę na budowę nowej chińskiej ambasady w Londynie. Ma to być największa placówka dyplomatyczna Chin w Europie.

Już wcześniej pojawiały się głosy, że jej lokalizacja oraz nieujawnione szczegóły dotyczące zagospodarowania budynku mogą stwarzać ryzyko wykorzystywania placówki do celów szpiegowskich.