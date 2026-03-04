"Klucze do SAFE powinni trzymać prezydent i premier polskiego rządu, a nie Ursula von der Leyen" - stwierdził Andrzej Śliwka, poseł PiS. Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM ocenił, że propozycja prezydenta Karola Nawrockiego "Polski SAFE 0 procent" jest lepsza od unijnego programu SAFE. "Jest wiele instrumentów, z których NBP może skorzystać" - dodał.

"Polski SAFE 0 procent" - propozycja prezydenta Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zaprezentowali w środę propozycję "Polskiego SAFE 0 procent". Ma ona być alternatywą dla unijnego programu SAFE - finansowania i pożyczek na rzecz uzbrojenia.

Poseł Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości w Popołudniowej rozmowie w RMF FM ocenił, że "klucze do SAFE powinien trzymać prezydent i premier polskiego rządu, a nie Ursula von der Leyen".

To jest kluczowe. My będziemy mogli wydatkować te środki w oparciu o realne potrzeby polskiej armii, nieoparte na żaden dyktat czy decyzje zewnętrzne podejmowane od widzimisię - mówił.

Skąd pieniądze na propozycję prezydenta?

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM przekonywał, że istnieje wiele instrumentów, z których Narodowy Bank Polski może skorzystać w tym zakresie. Polityk zaznaczył, że środki mogłyby być obsługiwane przez NBP.

Warto się zastanowić, czy może ewentualne pożyczki, które będą brane na zakup uzbrojenia niezbędnego dla polskiej armii, nie mogłyby być obsługiwane czy wspomagane przez Narodowy Bank Polski. To może spowodować, że finalnie zysk z tej obsługi będzie wracał do budżetu państwa. Czyli tutaj będziemy mieli rozwiązanie win-win - odparł poseł Śliwka, na uwagę Piotra Salaka, że na mocy ustawy budżetowej ewentualne 95 proc. zysku NBP trafia do budżetu państwa.

