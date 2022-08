Od połowy sierpnia w życie weszły podwyżki, które w czerwcu przegłosowali warszawscy radni. Za pierwszą godzinę postoju samochodu w Strefie Płatnego Parkowania trzeba zapłacić 4,50 zł, a nie jak do tej pory 3,90 złotych. Wyższe są też kary za brak opłaconego parkingu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Opłata za drugą godzinę wzrasta z 4,6 do 5,4 zł, za trzecią z 5,5 do 6,4 zł, a za każdą kolejną z 3,9 do 4,5 zł. Strefa Płatnego Parkowania działa w Warszawie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-20.

Za brak opłaconego parkowania grozi wyższa niż wcześniej kara. Mandat wyniesie 300 złotych, a nie 200 złotych, jak było do tej pory. Jeśli zostanie opłacony w ciągu 7 dni od wystawienia ukarany może liczyć na zniżkę - kara wyniesie 250 złotych (przed wprowadzeniem podwyżek wynosiła 170 złotych).

Większa Strefa Płatnego Parkowania

Od połowy sierpnia pisemnych potwierdzeń opłacenia parkowania z parkomatów nie trzeba już zostawiać za przednią szybą. Kontrolerzy Zarządu Dróg Miejskich mają urządzenia, które skanują numery rejestracyjne samochodów, a system informuje, czy kierowca opłacił parking.

Kolejne zmiany dotyczące parkowania wejdą w życie w przyszłym roku.

2 stycznia 2023 roku powiększy się Strefa Płatnego Parkowania na Pradze Północ i na Mokotowie. Parkomaty pojawią się w okolicy placu Hallera, w granicach ulic 11 listopada, Ratuszowej, Jagiellońskiej i Starzyńskiego. Na Starym Mokotowie i na Sielcach strefa sięgnie ulic Gagarina i Różanej.