W Radzyminie pod Warszawą w środę zawalił się strop przy budowie stacji uzdatniania wody. Trzej mężczyźni odnieśli obrażenia w wyniku wypadku. Na miejscu interwencję podjęły 4 wozy strażackie.
- Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło przy ul. Rycerskiej w Radzyminie pod Warszawą. Przy budowie stacji uzdatniania wody zawalił się strop.
W wyniku wypadku trzej mężczyźni odnieśli obrażenia. Poszkodowani byli przytomni.
Na miejsce zadysponowano cztery wozy strażackie, służby zabezpieczają miejsce zdarzenia.