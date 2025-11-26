W Radzyminie pod Warszawą w środę zawalił się strop przy budowie stacji uzdatniania wody. Trzej mężczyźni odnieśli obrażenia w wyniku wypadku. Na miejscu interwencję podjęły 4 wozy strażackie.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło przy ul. Rycerskiej w Radzyminie pod Warszawą. Przy budowie stacji uzdatniania wody zawalił się strop.

W wyniku wypadku trzej mężczyźni odnieśli obrażenia. Poszkodowani byli przytomni.

Na miejsce zadysponowano cztery wozy strażackie, służby zabezpieczają miejsce zdarzenia.