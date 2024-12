Ratownicy medyczni zostali pobici przez pułkownika Służby Ochrony Państwa - informuje reporter RMF MAXX Przemysław Mzyk. Do zdarzenia do doszło w sobotę w warszawskim Śródmieściu. Dyrekcja Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" zapowiedziała, że złoży w poniedziałek doniesienia do prokuratury w tej sprawie.