Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla kilku regionów kraju. Silny mróz - nawet do minus 23 stopni - zapowiadany jest na północnym wschodzie. Z kolei na Dolnym Śląsku mogą spaść marznące opady.

Alerty dla północnego wschodu

Ostrzeżenie I stopnia przed silnym mrozem obowiązuje w części województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Prognozy przewidują tam w nocy temperatury minimalne od minus 23 do minus 14 stopni Celsjusza. Dodatkowo wiatr wiejący z prędkością od 10 do 15 km/h może potęgować odczucie zimna. Alerty będą ważne do godziny 9:00 we wtorek, 17 lutego.

Marznące opady na Dolnym Śląsku

Część województwa dolnośląskiego objęta została natomiast ostrzeżeniem przed marznącymi opadami. IMGW prognozuje tam słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, które mogą powodować gołoledź. Największe ryzyko wystąpi w nocy z poniedziałku na wtorek, między 22:00 a 9:00 rano.

Niebezpieczne zjawiska meteorologiczne

Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają warunki sprzyjające występowaniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą prowadzić do strat materialnych, a nawet zagrożenia zdrowia i życia.

Prognoza pogody na wtorek

We wtorek synoptycy zapowiadają całkowite zachmurzenie z przejaśnieniami, choć w rejonach podgórskich Karpat chmur może być nieco mniej. Okresami spodziewane są opady śniegu, a od południowego zachodu po centrum kraju - także deszczu ze śniegiem lub marznącego deszczu, powodującego gołoledź. Rano na zachodzie mgła może ograniczać widoczność nawet do 200 metrów.

Temperatury wahają się od minus 10 stopni na północnym wschodzie, przez około 0 stopni w centrum, do 2-3 stopni na południu i południowym zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale na północy porywisty, z kierunków południowych na zachodzie i wschodnich na wschodzie. W Sudetach porywy mogą osiągać nawet 65 km/h, co miejscami będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne.