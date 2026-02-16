Niebezpieczne zjawiska meteorologiczne

Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają warunki sprzyjające występowaniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą prowadzić do strat materialnych, a nawet zagrożenia zdrowia i życia.

Prognoza pogody na wtorek

We wtorek synoptycy zapowiadają całkowite zachmurzenie z przejaśnieniami, choć w rejonach podgórskich Karpat chmur może być nieco mniej. Okresami spodziewane są opady śniegu, a od południowego zachodu po centrum kraju - także deszczu ze śniegiem lub marznącego deszczu, powodującego gołoledź. Rano na zachodzie mgła może ograniczać widoczność nawet do 200 metrów.

Temperatury wahają się od minus 10 stopni na północnym wschodzie, przez około 0 stopni w centrum, do 2-3 stopni na południu i południowym zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale na północy porywisty, z kierunków południowych na zachodzie i wschodnich na wschodzie. W Sudetach porywy mogą osiągać nawet 65 km/h, co miejscami będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne.