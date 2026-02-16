Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla kilku regionów kraju. Silny mróz - nawet do minus 23 stopni - zapowiadany jest na północnym wschodzie. Z kolei na Dolnym Śląsku mogą spaść marznące opady.
Ostrzeżenie I stopnia przed silnym mrozem obowiązuje w części województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Prognozy przewidują tam w nocy temperatury minimalne od minus 23 do minus 14 stopni Celsjusza. Dodatkowo wiatr wiejący z prędkością od 10 do 15 km/h może potęgować odczucie zimna. Alerty będą ważne do godziny 9:00 we wtorek, 17 lutego.