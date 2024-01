Pierwsza w Polsce Pracownia Symulacji Okulistycznej skoncentrowana na okulistyce dziecięcej działa od dzisiaj w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Lekarze mogą przygotowywać się tam do badań i zabiegów.

W tej pracowni będzie można przeprowadzić symulację operacji mikrochirurgii okulistycznej. Są to narzędzia, które gołym okiem trudno jest ocenić. Dopiero w mikroskopie można je zobaczyć, zauważyć końcówki. Są mikro, ponieważ gałka oczna jest mała. Precyzja musi być jeszcze większa, bo u dzieci, noworodków, które po urodzeniu operujemy np. z powodu zaćmy, te gałki są jeszcze mniejsze. Szkolenia już ruszają, będą tu także lekarze-rezydenci z innych placówek - opisuje prof. Wojciech Hautz z Centrum Zdrowia Dziecka.

Idea jest taka, żeby zminimalizować ryzyko powikłań, żeby lekarze byli jeszcze lepiej przeszkoleni, także jeśli chodzi o diagnostykę. Są tu specjalne fantomy - podkreśla dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka dr Marek Migdał.

Dyrekcja Centrum Zdrowia Dziecka podkreśla, że Pracownia Symulacji Okulistycznej w IPCZD to innowacyjne miejsce, które pomoże zarówno lekarzom dopiero specjalizującym się w dziedzinie okulistyki, jak i okulistom w doskonaleniu umiejętności i zdobywaniu doświadczenia. Dzięki najnowocześniejszym technologiom i zaawansowanemu sprzętowi, pracownia umożliwi symulację różnorodnych problemów okulistycznych, zarówno diagnostycznych jak i chirurgicznych, występujących od okresu noworodkowego do ukończenia osiemnastu lat.

Uruchomiono Pracownię Symulacji Okulistycznej / Michał Dobrołowicz / RMF24

Ze względu na mały narząd jakim jest oko i delikatne tkanki oka, większość zabiegów okulistycznych przeprowadzanych jest przy użyciu mikroskopu operacyjnego, dlatego chirurgię tą nazywamy mikrochirurgią. Czas nauki mikrochirurgii jest długi. Dzięki wykorzystaniu symulatorów nauka używania mikroskopu, mikronarzędzi, właściwych zachowań w czasie operacji będzie przebiegała znacznie szybciej. Ułatwi to późniejszą pracę na bloku operacyjnym i zdecydowanie zmniejszy liczbę powikłań, a więc zwiększy bezpieczeństwo pacjentów i zmniejszy koszty związane z leczeniem powikłań pooperacyjnych - dodaje prof. Wojciech Hautz, Kierownik Kliniki Okulistyki Centrum Zdrowia Dziecka.

Pracownia Symulacji okulistycznej jest wyposażona w dwa urządzenia do nauki diagnostyki. Są to biomikroskop oraz lampa szczelinowa do nauki badania przedniego odcinka oka, oceny kata przesączania (jaskra) i oceny dna oka oraz wziernik pośredni - do nauki dokładnej i pełnej oceny dna oka.

Pracownia jest wyposażona w 3 stanowiska do nauki chirurgii: