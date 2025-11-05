Od wczesnych godzin porannych strażacy z Grodziska Mazowieckiego walczą z pożarem supermarketu w tym mieście. Ogień pojawił się w budynku około godziny drugiej w nocy. Jak ustalił reporter RMF FM Mateusz Chłystun, pożar udało się zlokalizować, trwa jego dogaszanie. Zawalił się dach obiektu.

Pożar w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Co najmniej kilka godzin może potrwać jeszcze akcja gaśnicza w Grodzisku Mazowieckim. W nocy doszło tam do pożaru supermarketu przy ulicy Piaskowej.

Strażacy wciąż przelewają pogorzelisko wodą, by mieć pewność, że w pozostałościach budynku nie ma już żadnych zarzewi ognia.

Na miejscu jest 15 strażackich zastępów i grupa operacyjna z Warszawy.

Według informacji przekazanych przez grodziskich strażaków, w związku z pożarem nie ma na szczęście osób poszkodowanych.

Market, który zaczął płonąć przed godz. 2:00, to hala o wymiarach 60 na 30 metrów.

Do zakończenia akcji gaśniczej ulica Piaskowa w Grodzisku jest nieprzejezdna.