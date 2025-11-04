Co najmniej dziewięć osób zginęło w wyniku pożaru, który wybuchł w domu seniora w Tuzli na północy Bośni i Hercegowiny - poinformował dziennik "Dnevni Avaz". Ogień pojawił się we wtorek wieczorem na jednym z pięter budynku.

Tragiczny pożar domu seniora w Bośni i Hercegowinie. Nie żyje co najmniej 9 osób (Zdjęcie ilustracyjne) / PAP/EPA/FEHIM DEMIR /

W Tuzli w Bośni i Hercegowinie doszło do pożaru domu seniora.

Co najmniej 9 osób zmarło - podały tamtejsze media.

Kilka osób trafiło do szpitala z objawami zatrucia.

Według informacji przekazanych przez bałkańską redakcję Radia Wolna Europa, mieszkańcy ośrodka zostali ewakuowani, a akcja gaśnicza zakończyła się około godziny 22.

Portal Klix donosi, że pięć osób trafiło do szpitala z objawami zatrucia dwutlenkiem węgla, z czego dwie przebywają na oddziale intensywnej terapii.

Przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona. W akcji ratunkowej uczestniczyły jednostki straży pożarnej z sześciu miast.

Na miejscu pracują także liczne służby medyczne i policja.