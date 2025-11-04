Co najmniej dziewięć osób zginęło w wyniku pożaru, który wybuchł w domu seniora w Tuzli na północy Bośni i Hercegowiny - poinformował dziennik "Dnevni Avaz". Ogień pojawił się we wtorek wieczorem na jednym z pięter budynku.
- W Tuzli w Bośni i Hercegowinie doszło do pożaru domu seniora.
- Co najmniej 9 osób zmarło - podały tamtejsze media.
- Kilka osób trafiło do szpitala z objawami zatrucia.
Według informacji przekazanych przez bałkańską redakcję Radia Wolna Europa, mieszkańcy ośrodka zostali ewakuowani, a akcja gaśnicza zakończyła się około godziny 22.
Portal Klix donosi, że pięć osób trafiło do szpitala z objawami zatrucia dwutlenkiem węgla, z czego dwie przebywają na oddziale intensywnej terapii.
Przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona. W akcji ratunkowej uczestniczyły jednostki straży pożarnej z sześciu miast.
Na miejscu pracują także liczne służby medyczne i policja.