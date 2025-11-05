​Silny wstrząs o poranku odczuli mieszkańcy Katowic. Doszło do niego około godz. 4:45 na terenie kopalni Murcki Staszic - informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Doniesienia te potwierdziła rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej, Ewa Grudniok.

W środę o poranku doszło do wstrząsu na terenie kopalni Murcki Staszic w Katowicach (zdjęcie poglądowe) / Andrzej Grygiel / PAP

Wstrząs w katowickiej kopalni Murcki Sztaszic miał magnitudę 2,37. Jak wynika z informacji przekazanych przez rzeczniczkę Polskiej Grupy Górniczej, nikt nie ucierpiał.

Reporterka RMF FM Anna Kropaczek ustaliła, że 42 osoby, które były w rejonie wstrząsu, zostały bezpiecznie wycofane.

Wiadomo, że do wstrząsu doszło kilkanaście minut przed godz. 5:00 na poziomie 500 metrów w zrobach ściany 106/401/1/S w pokładzie 401, ok. 230 metrów na zachód od frontu ściany. Był tak silny, że odczuli go mieszkańcy południowych dzielnic Katowic - Piotrowic, Ligoty, Ochojca i Brynowa.

Z powierzchni napłynęły cztery zgłoszenia dotyczące zdarzenia - przekazała rzeczniczka PGG.

Kopalnia Węgla Kamiennego "Murcki-Staszic" w Katowicach zlokalizowana jest w dzielnicy Giszowiec przy ul. Karolinki 1. Działa od stycznia 2010 roku. Została uruchomiona w wyniku połączenia kopalń "Murcki" i "Staszic". Pierwotnie należała do Katowickiego Holdingu Węglowego, zaś od 2017 r. wchodzi w skład Polskiej Grupy Górniczej.

Do ostatniego silnego wstrząsu w tj katowickiej kopalni doszło w połowie sierpnia 2025 roku. Tamten wstrząs miał energię 8 x 10 do 3 dżula, co przekłada się na magnitudę 1,11. Nie przełożył się istotnie na powierzchnię, jednak pod ziemią niegroźnych obrażeń doznało czterech górników.