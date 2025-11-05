Samolot transportowy firmy UPS rozbił się w środę tuż po starcie z lotniska w Louisville w stanie Kentucky. Gubernator stanu Kentucky przekazał, że w katastrofie zginęło co najmniej 7 osób, a 11 zostało rannych.

/ LEANDRO LOZADA / East News/AFP

Tragiczny wypadek na lotnisku im. Muhammada Alego w Louisville w stanie Kentucky. Tuż po starcie samolot lecący do Honolulu zapalił się, a następnie uderzył w budynki znajdujące się tuż za lotniskiem. Gubernator Kentucky Andy Beshear poinformował, że w katastrofie zginęło co najmniej siedem osób, a jedenaście zostało rannych. W wyniku wypadku pobliska fabryka Forda straciła zasilanie. Lotnisko zostało tymczasowo zamknięte, a wszystkie loty wstrzymano. Więcej aktualnych informacji ze Świata znajdziesz na RMF24.pl .

Do wypadku doszło tuż po opuszczeniu pasa startowego przez samolot na lotnisku im. Muhammada Alego w Louisville. Jak wynika z opublikowanych w sieci filmów przez świadków, jedno ze skrzydeł maszyny zapaliło się jeszcze podczas startu, po czym samolot uderzył w znajdujące się tuż za lotniskiem budynki, powodując potężną eksplozję. Samolot miał udać się do Honolulu na Hawajach.