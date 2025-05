Na początku czerwca rusza kolejna faza prac przy budowie nowej trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego w Warszawie. Inwestycja przyniesie znaczne udogodnienia dla pasażerów, ale w najbliższych tygodniach mieszkańcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu i zmianami w kursowaniu tramwajów.

Utrudnienia dla kierowców i pasażerów

W związku z budową węzła rozjazdowego oraz przebudową ciepłociągu na kilka tygodni zamknięty zostanie odcinek ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Tramwaje nie będą dojeżdżały do pętli w alei Krakowskiej. Zmiany w organizacji ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej będą odczuwalne dla wielu mieszkańców stolicy.

Nowa linia tramwajowa ma usprawnić połączenie Dworca Zachodniego z centrum oraz południowymi dzielnicami Warszawy. Po zakończeniu inwestycji dworzec stanie się jednym z kluczowych węzłów komunikacyjnych miasta, a tramwaje będą dowozić pasażerów bezpośrednio w rejon peronów. Według szacunków, z nowego połączenia skorzysta ponad milion osób rocznie.

Na podziemnym przystanku przy Dworcu Zachodnim zakończono już większość prac konstrukcyjnych, trwają roboty wykończeniowe i instalacyjne na poziomie -1. Wykonawca zasypuje strop tunelu pod południową jezdnią Alej Jerozolimskich i przygotowuje się do przełożenia ruchu na drugą jezdnię, co umożliwi rozpoczęcie kolejnych etapów budowy tunelu po stronie dworca.

Wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. trwa przebudowa instalacji podziemnych, a w pobliżu ulicy Grójeckiej przygotowywane jest podłoże pod nowe torowisko. Wykonano już część docelowego układu jezdni.

Trwają również prace przy przebudowie magistrali ciepłowniczej. Na skrzyżowaniu z Grójecką wykonawca przystąpi do budowy tzw. "gwiazdy" tramwajowej, czyli rozjazdów umożliwiających przejazd tramwajów we wszystkich kierunkach. To właśnie te prace spowodują największe zmiany w kursowaniu tramwajów i organizacji ruchu kołowego w najbliższych tygodniach.

Zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów na Grójeckiej

Od czerwca tramwaje nie będą dojeżdżały do pętli P+R Al. Krakowska. Przerwa w kursowaniu tramwajów potrwa ok. 4,5 miesiąca. Zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii 15 i 25, skrócone trasy 1 i 9 oraz uruchomione linie zastępcze - tramwajowa 75 oraz autobusowe Z9 i Z14. Ten etap prac wymaga także korekty tras linii autobusowych: 124, 136, 154, 172, 186, 191, 414, 703, 706, 707, 711, 715, 721, 728 i 733 oraz nocnych N01 i N43.

W poniedziałek, 2 czerwca, rozpocznie się zabudowywanie tymczasowego rozjazdu nakładkowego przy Och-Teatrze, który umożliwi zawracanie tramwajów dwukierunkowych. W związku z tym wszystkie tramwaje na Ochocie będą kończyły tego dnia bieg na placu Narutowicza. Od wtorku, 3 czerwca, tramwaje linii 9 będą ponownie dojeżdżały do przystanku Och-Teatr.

Do placu Narutowicza dojadą tramwaje linii: 1, 7, 14. Linia 15, w związku z pracami na placu Bankowym, będzie zawieszona. Linie 23 i 25 zostaną zastąpione przez linię 75 na trasie: Nowe Bemowo, Powstańców Śląskich, Radiowa, Dywizjonu 303, Obozowa, Młynarska, Wolska, alei "Solidarności", Okopowa, Towarowa, Aleje Jerozolimskie, aleja Poniatowskiego, aleja Zieleniecka, Targowa, 11 Listopada, Odrowąża, Matki Teresy z Kalkuty, Rembielińska, Annopol. Linia ta będzie kursowała wyłącznie w dni powszednie.

Tramwaje na odcinku między placem Narutowicza a pętlą P+R Al. Krakowska zostaną zastąpione autobusami linii Z-9 (część kursów będzie na krótszej trasie z placu do ulicy Hynka). Dodatkowo uruchomiona zostanie linia Z14, która połączy plac Narutowicza z pętlą na ulicy Instalatorów. Dodatkowo trasy linii: 124, 703, 706, 707, 711, 715, 721, 728 i 733, kończące teraz na pętli P+R Al. Krakowska, zostaną wydłużone do przystanku PKP Rakowiec, gdzie istnieje możliwość przesiadki na pociągi SKM i KM (linie S2, S3, S4 i S40 oraz RL) w stronę centrum czy stacji metra obu linii.

Aby ułatwić przejazd autobusów, na Grójeckiej i w alei Krakowskiej zostaną wytyczone tymczasowe buspasy: w kierunku Okęcia - od placu Zawiszy do przewiązki na wysokości Baśniowej i Winnickiej, w kierunku centrum - od Lechickiej do przewiązki za Dickensa. Autobusy będą zatrzymywały się na istniejących lub tymczasowych przystankach, zlokalizowanych w pobliżu peronów tramwajowych.

Zamknięcie odcinka ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

W związku z rozszerzeniem obszaru robót przy układzie torowym i przebudowie ciepłociągu zamknięta zostanie ulica Bitwy Warszawskiej 1920 r. - pomiędzy Białobrzeską a Grójecką. Odcinek ten pozostanie zamknięty do przełomu lipca i sierpnia.

Autobusy linii 136 pojadą z ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Białobrzeską, Dickensa, Pawińskiego, Księcia Trojdena i do swojej trasy na Żwirki i Wigury. Autobusy 154 i 172 będą jeździły ulicami Dickensa i Białobrzeską; 186 i 414 zostaną skierowane na Szczęśliwicką, Dickensa, Pawińskiego i zakończą trasy na Banacha. Z kolei autobusy linii 191 na odcinku swojej trasy pojadą ulicami Białobrzeską i Kopińską do placu Narutowicza. Zmiany tras obejmą także linie nocne - N01 będą poruszały się ulicami Dickensa i Szczęśliwicką a N43 - Kopińską i Białobrzeską.

Dotychczasowe trasy objazdowe dla linii: 141, 157, 167, 208, 317, 521, N38 i N88 nie zmienią się.

Zamknięty odcinek ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. kierowcy będą mogli objechać równoległymi ulicami - Dickensa lub Kopińską.

Utrudnienia do końca roku

W czerwcu wykonawca planuje przełożenie ruchu między jezdniami Alej Jerozolimskich. Organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha będzie się wielokrotnie zmieniała w miarę postępu robót. Ograniczenia w przepustowości skrzyżowania utrzymają się co najmniej do końca roku.

Prace przy układzie torowym na skrzyżowaniu zostaną wykorzystane do remontu torowiska między placem Narutowicza a Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz przeprowadzenia innych prac utrzymaniowych na dalszym odcinku, w stronę pętli P+R Al. Krakowska. Tramwaje wrócą na trasę między placem Narutowicza a pętlą P+R Al. Krakowska w październiku 2025 r.

Nowoczesna trasa tramwajowa na Ochocie

W ramach inwestycji na Ochocie powstaje około 1,6-kilometrowa trasa tramwajowa z 500-metrowym tunelem prowadzącym do Dworca Zachodniego. Podziemny przystanek końcowy zostanie połączony schodami ruchomymi i windami z rozbudowanym przejściem podziemnym na stacji kolejowej, co znacznie ułatwi przesiadki.

Tramwaj, dzięki wydzielonemu torowisku, zapewni większą pojemność niż autobus i będzie kursował niezależnie od warunków na drogach. Przejazd do Grójeckiej zajmie pięć minut, do placu Narutowicza dziesięć minut, a do stacji metra Politechnika - kwadrans.

Trasa do Dworca Zachodniego jest fragmentem większego projektu tramwaju do Wilanowa, który ma połączyć Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów. Cała inwestycja została podzielona na etapy - niektóre odcinki już funkcjonują, inne są w trakcie budowy lub projektowania.