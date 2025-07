Wędkarz wyłowił z Wisły średniowieczny miecz. Przekazał to cudo konserwatorom, którzy poddadzą go analizom.

Jak widać, Wisła skrywa nie lada skarby - informuje stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki, przytaczając historię pewnego wędkarza.

Poszedł on nad Wisłę na wysokości Tarchomina z wędką, ale zamiast ryby wyłowił średniowieczny miecz.

Miecz zachowany jest prawie na całej długości, z charakterystyczną kulistą głowicą i z intrygującym znakiem krzyża na trzonie - opisuje znalezisko, zamieszczając zdjęcia miecza na Facebooku.

Michał Krasucki chwali postawę wędkarza, bo wszystko, co znajduje się w ziemi czy w wodzie, jest własnością Skarbu Państwa. Zabytki archeologiczne muszą być przekazane konserwatorowi zabytków.

Super, że wiedział, co powinien zrobić. W środę przyniósł go do naszego biura. Potwierdziliśmy, że jest to miecz średniowieczny. Więcej będziemy wiedzieli po dalszych analizach - powiedział.

Prawdopodobnie miecz został wypłukany przez Wisłę, która często zmienia kształt dna. Nie wiadomo na razie, skąd się w niej wziął.

Wisła skrywa jeszcze wiele tajemnic - podkreślił konserwator zabytków.

Miecz przekazano Pracowni Konserwacji Metalu Państwowego Muzeum Archeologicznego, gdzie fachowcy zajmą się jego profesjonalnym zabezpieczeniem.