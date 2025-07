Niezwykłe odkrycie w centrum Gdańska. Archeolodzy odkopali płytę nagrobną z ok. XIII wieku z przedstawieniem rycerza. Wcześniej w tym samym kwartale natrafiono m.in. na kościół z 1140 roku.

Średniowieczna płyta z wizerunkiem rycerza odkryta w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

Członkini zespołu archeologów ArcheoScan, Sylwia Kurzyńska, wyjaśniła, że prace w kwartale ulic Czopowa, Sukiennicza i Grodzka są prowadzone od 2023 roku.

Jest to centrum Gdańska, miejsce, o którym potocznie mówi się "zamczysko", stanowisko archeologiczne Śródmieście I, więc pierwsze i najważniejsze, bo w samym centrum miasta - dodała.

Krzyżacy w tym miejscu w latach 1335-1341 wybudowali murowany zamek. Twierdza została rozebrana przez gdańszczan w 1454 roku.

Kurzyńska podała, że w ubiegłym roku, w trakcie prowadzonych w tym miejscu prac, archeolodzy odkryli m.in. fragmenty drewnianego kościoła z 1140 roku. Zdaniem archeolog, później na miejscu drewnianego kościoła musiał stanąć kolejny kościół, tym razem ceglany.

Prac archeologiczne na gdańskiej starówce / Adam Warżawa / PAP

To, co odkopujemy w tym miejscu, to jest szaleństwo - stwierdziła Kurzyńska. Zespół kilka dni temu natrafił na dwie płyty nagrobne: z wapienia gotlandzkiego i piaskowca oraz drewnianą trumnę.

Na płycie z wapienia widnieje sylwetka rycerza. Ma on kolczugę, miecz na prawym ramieniu i tarczę. Dodatkowo zachował się fragment buta kolczego i fragment nogawic kolczych - tłumaczyła.

Dodała, że postać jest ujęta w arkady, co może wskazywać, że płyta pochodzi z XIII lub początku XIV wieku. Ma ok. 150 cm długości.

W przyszłym tygodniu planujemy podnieść płytę i mam nadzieję, że będzie pod nią zachowany pochówek - zdradziła ekspertka.

"To zapewne dowódca albo władca"

Nie wiadomo, kto był pochowany w tym miejscu. Zdaniem Kurzyńskiej, nie mógł to być zwykły mieszkaniec grodu. Biorąc pod uwagę wartość zbroi kolczych, wartość miecza i samo przedstawienie pozycji rycerza, który jest wyprostowany z uniesionym mieczem, był to zapewne dowódca albo władca - dodała.

Zdradziła, że niebawem płyta zostanie wydobyta z ziemi, poddana konserwacji i trafi do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Pracę należy wykonać jak najszybciej, ponieważ wapień, z którego jest wykonana, szybko utlenia się na powierzchni. Zauważamy, że ostre krawędzie zaczynają się łuszczyć - powiedziała.

Archeolodzy planują również podnieść płytę nagrobną wykonaną z piaskowca. Jest ona zniszczona, ma arkady, maswerk i ślady o intensywnej zielono-niebieskiej barwie - węglanowej korozji miedzi, być może pozostałości po metalowej aplikacji - zaznaczyła Kurzyńska.

Pomiędzy płytami z piaskowca i wapienia archeolodzy odkryli również drewnianą trumnę, a wokół niej czaszki ludzkie.

Wcześniej zespół ArcheoScan, poza kościołem na planie greckiego krzyża z 1140 r., odkrył ponad 250 pochówków i sześć kamiennych płyt nagrobnych.