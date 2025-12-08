Holendrzy po raz siódmy z rzędu zostali uznani za naród, który najbieglej na świecie włada językiem angielskim jako językiem obcym. Tak przynajmniej wynika z najnowszego raportu EF English Proficiency Index. Mimo że ogólny wynik Holandii spadł o 12 punktów w porównaniu z ubiegłym rokiem, kraj ten utrzymał pozycję lidera. W czołówce znalazły się także Chorwacja i Austria, które poprawiły swoje wyniki odpowiednio o 10 i 16 punktów.
W sumie aż 13 krajów Unii Europejskiej znalazło się w grupie o bardzo wysokiej biegłości językowej. Oznacza to, że ich obywatele potrafią swobodnie używać angielskiego w złożonych sytuacjach społecznych, czytać zaawansowane teksty oraz negocjować umowy z native speakerami. Wśród tych państw jest również Polska.
Ta część zestawienia prezentuje się następująco:
- Nr. 1 Holandia
- Nr. 2 Chorwacja
- Nr 3. Austria
- Nr 4. Niemcy
- Nr 5. Norwegia
- Nr 6. Portugalia
- Nr 7. Dania
- Nr. 8 Szwecja
- Nr 9. Belgia
- Nr 10. Słowacja
- Nr 11. Rumunia
- Nr 12. Finlandia
- Nr 13. ex aequo RPA i Zimbabwe
- Nr 15. Polska
Gorzej sytuacja wygląda m.in. we Włoszech, Francji i na Cyprze, które trafiły do kategorii umiarkowanej biegłości. W tej grupie znalazło się pięć państw UE (Litwa, Hiszpania, Francja, Cypr i Włochy). Osoby z tej kategorii potrafią uczestniczyć w spotkaniach branżowych, rozumieć teksty piosenek i pisać profesjonalne e-maile na znane sobie tematy.
Najgorzej jeśli chodzi o władanie językim angielskim wypadli m.in. obywatele Kambodży, Wybrzeża Kości Słoniowej czy Libii.
PEŁNY RAPORT ZNAJDZIECIE: TUTAJ.
Jak pisze portal euronews.com, raport EF English Proficiency Index 2025 powstał na podstawie wyników testów 2,2 mln dorosłych z 123 krajów i regionów. Z danych Eurostatu wynika, że w 2023 roku angielski był najczęściej nauczanym językiem obcym w szkołach średnich w UE - uczyło się go 96 proc. uczniów ogólnokształcących i 80 proc. uczniów szkół zawodowych.
Mimo powszechności nauki angielskiego raport wskazuje na wyraźne różnice w umiejętnościach - najlepiej wśród Europejczyków wypadają czytanie i słuchanie, gorzej mówienie i pisanie. Zauważono także różnice między płciami: od 2014 do 2025 roku biegłość wśród mężczyzn wzrosła o 40 punktów, a wśród kobiet o 20. Poziom znajomości angielskiego wśród najmłodszych dorosłych jest niższy niż przed pandemią Covid-19, a w 2025 roku więcej krajów odnotowało spadki w tej grupie wiekowej niż wzrosty.
Raport zwraca także uwagę na rosnącą rolę sztucznej inteligencji w nauce języka angielskiego. AI coraz częściej wspiera aplikacje mobilne i platformy online, automatyzuje ocenianie zadań pisemnych i ustnych, a także pomaga w tworzeniu materiałów edukacyjnych. Eksperci podkreślają jednak, że rozwój ten powinien iść w parze z odpowiedzialnym wykorzystaniem nowych technologii i jasnymi wytycznymi.