Holendrzy po raz siódmy z rzędu zostali uznani za naród, który najbieglej na świecie włada językiem angielskim jako językiem obcym. Tak przynajmniej wynika z najnowszego raportu EF English Proficiency Index. Mimo że ogólny wynik Holandii spadł o 12 punktów w porównaniu z ubiegłym rokiem, kraj ten utrzymał pozycję lidera. W czołówce znalazły się także Chorwacja i Austria, które poprawiły swoje wyniki odpowiednio o 10 i 16 punktów.

Holandia po raz siódmy z rzędu została światowym liderem w znajomości angielskiego jako języka obcego, mimo lekkiego spadku wyniku.

Najlepsze umiejętności językowe w Europie dotyczą czytania i słuchania, a najsłabsze - mówienia i pisania; najniżej w rankingu wśród państw UE znalazły się Włochy, Cypr i Francja.

Sztuczna inteligencja coraz mocniej wpływa na naukę angielskiego, automatyzując ocenianie i wspierając rozwój nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.

W sumie aż 13 krajów Unii Europejskiej znalazło się w grupie o bardzo wysokiej biegłości językowej. Oznacza to, że ich obywatele potrafią swobodnie używać angielskiego w złożonych sytuacjach społecznych, czytać zaawansowane teksty oraz negocjować umowy z native speakerami. Wśród tych państw jest również Polska.

Ta część zestawienia prezentuje się następująco:

Nr. 1 Holandia

Nr. 2 Chorwacja

Nr 3. Austria

Nr 4. Niemcy

Nr 5. Norwegia

Nr 6. Portugalia

Nr 7. Dania

Nr. 8 Szwecja

Nr 9. Belgia

Nr 10. Słowacja

Nr 11. Rumunia

Nr 12. Finlandia

Nr 13. ex aequo RPA i Zimbabwe

Nr 15. Polska

Gorzej sytuacja wygląda m.in. we Włoszech, Francji i na Cyprze, które trafiły do kategorii umiarkowanej biegłości. W tej grupie znalazło się pięć państw UE (Litwa, Hiszpania, Francja, Cypr i Włochy). Osoby z tej kategorii potrafią uczestniczyć w spotkaniach branżowych, rozumieć teksty piosenek i pisać profesjonalne e-maile na znane sobie tematy.

Najgorzej jeśli chodzi o władanie językim angielskim wypadli m.in. obywatele Kambodży, Wybrzeża Kości Słoniowej czy Libii.

Ile osób uczy się angielskiego i które umiejętności wypadają najlepiej?

Jak pisze portal euronews.com, raport EF English Proficiency Index 2025 powstał na podstawie wyników testów 2,2 mln dorosłych z 123 krajów i regionów. Z danych Eurostatu wynika, że w 2023 roku angielski był najczęściej nauczanym językiem obcym w szkołach średnich w UE - uczyło się go 96 proc. uczniów ogólnokształcących i 80 proc. uczniów szkół zawodowych.

Mimo powszechności nauki angielskiego raport wskazuje na wyraźne różnice w umiejętnościach - najlepiej wśród Europejczyków wypadają czytanie i słuchanie, gorzej mówienie i pisanie. Zauważono także różnice między płciami: od 2014 do 2025 roku biegłość wśród mężczyzn wzrosła o 40 punktów, a wśród kobiet o 20. Poziom znajomości angielskiego wśród najmłodszych dorosłych jest niższy niż przed pandemią Covid-19, a w 2025 roku więcej krajów odnotowało spadki w tej grupie wiekowej niż wzrosty.

Raport zwraca także uwagę na rosnącą rolę sztucznej inteligencji w nauce języka angielskiego. AI coraz częściej wspiera aplikacje mobilne i platformy online, automatyzuje ocenianie zadań pisemnych i ustnych, a także pomaga w tworzeniu materiałów edukacyjnych. Eksperci podkreślają jednak, że rozwój ten powinien iść w parze z odpowiedzialnym wykorzystaniem nowych technologii i jasnymi wytycznymi.