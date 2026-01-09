Wszystko wskazuje na to, że umowa handlowa z Mercosurem zostanie przyjęta po tym, jak Włochy otrzymały zapewnienie o większym wsparciu dla rolników, a klauzule bezpieczeństwa chroniące rolników zostały wzmocnione. To oznacza, że 12 stycznia szefowa KE Ursula von der Leyen będzie mogła podpisać dokument w Paragwaju.
Polska, Francja, Węgry i Irlandia będą głosować "przeciw", a Belgia wstrzyma się od głosu. Punkt dotyczący Mercosuru zaplanowany jest na godz. 11:00, jednak nie od razu poznamy wynik głosowania. Jak przekazał unijny dyplomata, plan jest taki, aby głosowanie odbyło się w tzw. procedurze pisemnej, która zakończy się po południu. Wtedy wszystko będzie jasne.