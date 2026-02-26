Argentyński Kongres ratyfikował w czwartek porozumienie handlowe pomiędzy Unią Europejską a południowoamerykańskim blokiem Mercosur. Kilka godzin wcześniej - jako pierwszy kraj Ameryki Południowej - zrobił to parlament Urugwaju. Otwiera to drogę do tymczasowego wdrożenia umowy.

Umowę UE-Mercosur jednomyślnie uchwalił urugwajski Senat. / PAP/EPA/FEDERICO GUTIERREZ / PAP/EPA

Urugwaj jako pierwszy kraj Mercosuru ratyfikował porozumienie handlowe z Unią Europejską.

Argentyna także zatwierdziła umowę. Rząd liczy na duży wzrost eksportu do UE, nawet o 122 proc. w ciągu 10 lat.

Brazylia i Paragwaj również zmierzają do szybkiej ratyfikacji .

UE-Mercosur. Błyskawiczne ratyfikacje w Ameryce Południowej

Urugwaj jako pierwszy kraj południowoamerykańskiego bloku Mercosur ratyfikował w czwartek porozumienie handlowe z Unią Europejską. Umowę większością głosów przyjęła urugwajska Izba Reprezentantów, niższa izba tamtejszego parlamentu. Zaledwie dzień wcześniej jednomyślnie uchwalił je urugwajski Senat.

W czwartek umowę ratyfikował również argentyński Kongres. "Za" było 69 argentyńskich senatorów, trzech wyraziło sprzeciw. W połowie lutego porozumienie zatwierdziła Izba Deputowanych, czyli niższa izba argentyńskiego Kongresu.

Argentyński rząd ocenił w komunikacie, że umowa jest "kamieniem milowym w polityce integracji międzynarodowej" kraju. Przypomniał prognozy, zgodnie z którymi porozumienie ma doprowadzić do wzrostu argentyńskiego eksportu do UE o 122 proc. w ciągu 10 lat.

Rząd w Buenos Aires liczył na to, że Argentyna będzie pierwszym krajem Mercosuru, który ratyfikuje umowę. Argentyńczycy dali się jednak wyprzedzić Urugwajczykom, którzy całą procedurę odbyli w ekspresowym tempie.

Do szybkiej ratyfikacji umowy dążą również rządy pozostałych dwóch państw Mercosuru objętych porozumieniem: Brazylii i Paragwaju. W środę przy tylko jednym głosie sprzeciwu zatwierdziła je niższa izba brazylijskiego Kongresu, a wkrótce spodziewana jest decyzja Senatu.

Sprzeciw Polski

Zatwierdzenie umowy przez Parlament Europejski zajmie prawdopodobnie znacznie więcej czasu, ale przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen sygnalizowała możliwość jej tymczasowego wdrożenia, gdy tylko ratyfikuje ją jeden z krajów Mercosuru.

Podpisana 17 stycznia umowa handlowa UE-Mercosur wprowadzi preferencje celne dla eksporterów takich produktów jak wołowina, drób, nabiał, cukier czy etanol z Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju. Z kolei rynki tych krajów otworzą się na europejski przemysł.

Na początku stycznia większość państw UE wyraziła zgodę na podpisanie porozumienia. Sprzeciwiły się mu Polska, Francja, Austria, Irlandia i Węgry.