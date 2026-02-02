Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rosyjskie wojska w ostatnich dniach nie przeprowadzają celowych ataków rakietowych i dronowych na infrastrukturę energetyczną. Zamiast tego koncentrują się na uderzeniach w ukraińską logistykę, zwłaszcza kolejową. Rosjanie poinformowali także, co dalej z negocjacjami trójstronnymi.

Co dalej z zawieszeniem broni w sektorze energetycznym i dalszymi negocjacjami? Są komunikaty z Kijowa i Moskwy / HANDOUT/AFP/East News / East News

Według prezydenta Zełenskiego, w ciągu ostatniej doby nie odnotowano celowych ataków rakietowych i dronowych na infrastrukturę energetyczną.

Rosyjskie wojska koncentrują się obecnie na atakach na ukraińską logistykę, przede wszystkim kolejową. Uderzenia miały miejsce m.in. w obwodzie dniepropietrowskim i zaporoskim, gdzie celem były obiekty kolejowe.

Podczas narady z udziałem dowódcy Sił Powietrznych, ministra obrony oraz szefa Ukrzaliznyci - państwowego przedsiębiorstwa kolejowego - prezydent Zełenski wydał konkretne polecenia dotyczące ochrony infrastruktury logistycznej i energetycznej.

Trump z prośbą do Putina

W ostatnich dniach Ukraina zmaga się z bardzo niskimi temperaturami. Po masowym rosyjskim ataku 24 stycznia i uszkodzeniu infrastruktury krytycznej, połowa budynków mieszkalnych w Kijowie została pozbawiona ogrzewania. Stan na 2 lutego wskazuje, że ponad 200 budynków w stolicy wciąż pozostaje bez ciepła, a operator systemu przesyłowego Ukrenergo codziennie wprowadza awaryjne wyłączenia prądu.

Prezydent USA Donald Trump miał osobiście poprosić Władimira Putina o wstrzymanie ataków na Ukrainę w związku z silnymi mrozami. W rosyjskich mediach społecznościowych pojawiły się także informacje o zakazie atakowania ukraińskiej energetyki, wydanym 28 stycznia. Zełenski potwierdził, że ukraińska delegacja negocjowała kwestię wstrzymania ataków na infrastrukturę energetyczną podczas rozmów w Abu Zabi. Jak donosił "New York Times", uzgodnienia między delegacjami Rosji i Ukrainy miały charakter "dżentelmeńskiej umowy". Zawieszenie broni w kontekście energetyki miało trwać kilka dni (niektóre źródła podawały tydzień) i uznano, że będzie to gest dobrej woli obu krajów, który przełoży się na odpowiedni klimat do dalszych negocjacji.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nie potrafił wskazać, do kiedy obowiązuje tzw. "energetyczne zawieszenie broni", w ramach którego Rosja miała powstrzymać się od ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Wcześniej pojawiały się doniesienia, że okres ten miał zakończyć się 1 lutego.

Podczas konferencji prasowej Dmitrij Pieskow został zapytany, czy "energetyczne zawieszenie broni" nadal obowiązuje, czy też już się zakończyło. Rzecznik Władimira Putina odpowiedział: Nie mam nic do dodania poza tym, co powiedziałem na poprzedniej konferencji, gdzie mowa była właśnie o 1 lutego.

Druga runda rozmów już w tym tygodniu

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował też, że druga runda rozmów dotyczących bezpieczeństwa z udziałem Rosji, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy odbędzie się w Abu Zabi w dniach 4-5 lutego. Pierwotnie spotkanie miało odbyć się wcześniej, jednak konieczne były dodatkowe ustalenia między stronami.

Rzeczywiście, pierwotnie rozmowy miały się odbyć w minioną niedzielę, ale harmonogramy trzech stron wymagały dodatkowych ustaleń - wyjaśnił rzecznik Kremla, cytowany przez agencję TASS.

Pierwszy dzień konsultacji bezpieczeństwa między Rosją, Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą odbył się 23 stycznia w Abu Zabi. Druga część spotkania miała miejsce 24 stycznia.