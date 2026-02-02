W poniedziałek na terenie huty szkła w Jaśle wybuchł pożar. Strażakom na szczęście udało się już ugasić ogień, ale - jak dowiedziało się RMF FM - w wyniku awarii doszło tam do wycieku płynnego szkła.
Strażakom udało się ugasić pożar w hucie szkła w Jaśle na Podkarpaciu.
W wyniku awarii doszło tam do wycieku płynnego szkła. Od niego zapaliły się materiały znajdujące się w pobliżu.
Jak przekazał nam brygadier Wacław Pasterczyk z jasielskiej straży pożarnej, jedna osoba podtruła się oparami, ale po podaniu tlenu odmówiła przewiezienia do szpitala.
