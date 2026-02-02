Arktyczny mróz utrzymuje się nad Polską. W nocy prognozowane są spadki temperatury do -27 st. C, miejscami śnieg i zawieje, a w górach porywy wiatru do 60 km/h. W poniedziałek i wtorek mróz utrzyma się w całym kraju, lokalnie mogą wystąpić marznące mgły ograniczające widoczność. IMGW wydał alerty dla 16 województw.

IMGW ostrzega przez silnym mrozem / Dawid Wolski / East News

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Środkowa, częściowo Wschodnia i Skandynawia jest pod wpływem rozległego wyżu znad Finlandii. Nad pozostałym obszarem kontynentu pogodę kształtują niże znad północnego Atlantyku, Turcji i zachodniej Rosji.

W poniedziałek w północno-wschodniej połowie Polski będzie zachmurzenie na ogół małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na południu miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -19 st. C na północnym wschodzie, około -15 st. C w centrum do -6 st. C, -3 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami na zachodzie, południu i nad morzem porywisty, przeważnie wschodni, tylko nad morzem południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach miejscami wiatr porywisty.

W nocy na przeważającym obszarze kraju zachmurzenia małe i umiarkowane, na południowym zachodzie i południu zachmurzenie duże i tam miejscami słabe opady śniegu.

W rejonach podgórskich Karpat miejscami marznące mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -27 st. C, -24 st. C na północnym wschodzie, miejscami na Lubelszczyźnie oraz Mazowszu, około -20 st. C w centrum do -8 st. C, -6 st. C na południowym zachodzie.

Wiatr słaby i umiarkowany, w zachodniej połowie kraju porywisty, z kierunków wschodnich. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem dla 16 województw

Alert pomarańczowy dla woj.:

Warmińsko-Mazurskiego;

Podlaskiego;

Lubelskiego;

Podkarpackiego - częściowo na wschodzie (granica z Ukrainą);

Pomorskiego - częściowo na wschodzie (okolice Elbląga).

Alert żółty dla woj.:

Zachodniopomorskiego;

Lubuskiego;

Wielkopolskiego;

Kujawsko-Pomorskiego;

Mazowieckiego;

Łódzkiego;

Świętokrzyskiego;

Małopolskiego;

Śląskiego;

Opolskiego;

Dolnośląskiego.

We wtorek wciąż bardzo zimno, w górach zawieje i zamiecie

We wtorek na północnym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu, zachodzie i miejscami w centrum słabe opady śniegu.

Początkowo na południu w rejonach podgórskich możliwe marznące mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od -15 st. C na północnym wschodzie, około -12 st. C w centrum do -3 st.C, -1 st. C na południowym zachodzie i południu. Jedynie lokalnie w Małopolsce i na południu woj. śląskiego około 0 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem oraz miejscami na południu i zachodzie porywisty, wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.