Arktyczny mróz utrzymuje się nad Polską. W nocy prognozowane są spadki temperatury do -27 st. C, miejscami śnieg i zawieje, a w górach porywy wiatru do 60 km/h. W poniedziałek i wtorek mróz utrzyma się w całym kraju, lokalnie mogą wystąpić marznące mgły ograniczające widoczność. IMGW wydał alerty dla 16 województw.
Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Środkowa, częściowo Wschodnia i Skandynawia jest pod wpływem rozległego wyżu znad Finlandii. Nad pozostałym obszarem kontynentu pogodę kształtują niże znad północnego Atlantyku, Turcji i zachodniej Rosji.
W poniedziałek w północno-wschodniej połowie Polski będzie zachmurzenie na ogół małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na południu miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -19 st. C na północnym wschodzie, około -15 st. C w centrum do -6 st. C, -3 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami na zachodzie, południu i nad morzem porywisty, przeważnie wschodni, tylko nad morzem południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach miejscami wiatr porywisty.
W nocy na przeważającym obszarze kraju zachmurzenia małe i umiarkowane, na południowym zachodzie i południu zachmurzenie duże i tam miejscami słabe opady śniegu.
W rejonach podgórskich Karpat miejscami marznące mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -27 st. C, -24 st. C na północnym wschodzie, miejscami na Lubelszczyźnie oraz Mazowszu, około -20 st. C w centrum do -8 st. C, -6 st. C na południowym zachodzie.
Wiatr słaby i umiarkowany, w zachodniej połowie kraju porywisty, z kierunków wschodnich. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.
IMGW wydał ostrzeżenia dla 16 województw przed silnym mrozem.
Alert pomarańczowy dla woj.:
- Warmińsko-Mazurskiego;
- Podlaskiego;
- Lubelskiego;
- Podkarpackiego - częściowo na wschodzie (granica z Ukrainą);
- Pomorskiego - częściowo na wschodzie (okolice Elbląga).
Alert żółty dla woj.:
- Zachodniopomorskiego;
- Lubuskiego;
- Wielkopolskiego;
- Kujawsko-Pomorskiego;
- Mazowieckiego;
- Łódzkiego;
- Świętokrzyskiego;
- Małopolskiego;
- Śląskiego;
- Opolskiego;
- Dolnośląskiego.
We wtorek na północnym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu, zachodzie i miejscami w centrum słabe opady śniegu.
Początkowo na południu w rejonach podgórskich możliwe marznące mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od -15 st. C na północnym wschodzie, około -12 st. C w centrum do -3 st.C, -1 st. C na południowym zachodzie i południu. Jedynie lokalnie w Małopolsce i na południu woj. śląskiego około 0 st. C.
Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem oraz miejscami na południu i zachodzie porywisty, wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.