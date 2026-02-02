10 nowych placówek ginekologiczno-położniczych oferuje darmową opiekę pacjentkom w woj. wielkopolskim. To efekt nowych umów, jakie podpisał Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ.
Cztery z nowych poradni działają w Poznaniu, trzy kolejne w powiecie poznańskim - w Mosinie, Przeźmierowie i Komornikach. Pozostałe placówki zostały uruchomione w Rawiczu, Stawiszynie koło Kalisza oraz w Zbąszyniu.
Standardowe świadczenia w tego typu poradniach obejmują m.in.
- badania, porady oraz konsultacje ginekologiczne i położnicze,
- prowadzenie ciąży,
- diagnostykę laboratoryjną i mikrobiologiczną,
- leczenie schorzeń ginekologicznych
- oraz drobne ambulatoryjne procedury zabiegowe.
Jak podkreśla wielkopolski NFZ, nowe placówki zostały wyłonione w drodze postępowania konkursowego.
Dzięki temu zwiększy się dostępność do specjalistycznej opieki dla kobiet w regionie.