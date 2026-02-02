10 nowych placówek ginekologiczno-położniczych oferuje darmową opiekę pacjentkom w woj. wielkopolskim. To efekt nowych umów, jakie podpisał Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ.

Cztery z nowych poradni działają w Poznaniu, trzy kolejne w powiecie poznańskim - w Mosinie, Przeźmierowie i Komornikach. Pozostałe placówki zostały uruchomione w Rawiczu, Stawiszynie koło Kalisza oraz w Zbąszyniu.

Standardowe świadczenia w tego typu poradniach obejmują m.in.

  • badania, porady oraz konsultacje ginekologiczne i położnicze,
  • prowadzenie ciąży,
  • diagnostykę laboratoryjną i mikrobiologiczną,
  • leczenie schorzeń ginekologicznych
  • oraz drobne ambulatoryjne procedury zabiegowe.

Jak podkreśla wielkopolski NFZ, nowe placówki zostały wyłonione w drodze postępowania konkursowego. 

Dzięki temu zwiększy się dostępność do specjalistycznej opieki dla kobiet w regionie.