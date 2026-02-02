Co tym razem przewiduje świstak? Ma on niestety złą wiadomość dla miłośników słońca i błogiego ciepła. Phil ujrzał własny cień, a to oznacza, że przed nami kolejne sześć tygodni zimy. Statystycznie, to właśnie taką odpowiedź częściej wskazuje najsłynniejszy świstak na świecie.

Wideo youtube

Na czym polega przepowiednia?

Według tradycji, jeśli świstak zobaczy swój cień, oznacza to sześć kolejnych tygodni zimowej pogody, a jeśli nie - wczesną wiosnę. Jak się jednak okazuje, zwierzak nie jest dobrym meteorologiem... Przez ostatnie dwie dekady trafnie przewidział przyszłość w mniej niż jednej trzeciej przypadków.

Wybawienie zwierzęcia z norki to największa z uroczystości organizowanych w ramach Dnia Świstaka. Wydarzenie zyskało ogromną popularność po premierze filmu "Dzień Świstaka" z 1993 r. W roli głównej wystąpił Bill Murray.

Jednak ta kultowa już tradycja sięga 1887 roku. Ma swoje korzenie w przesądach grupy niemieckich imigrantów, którzy osiedlili się w środkowej Pensylwanii (tzw. Pennsylvania Dutch).