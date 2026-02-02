Gdy wielu marzy o prędkim nadejściu wiosny, świstak Phil z Pensylwanii przynosi złą wiadomość... Czeka nas kolejne 6 tygodni zimy! Zwierzak w tegoroczny Dzień Świstaka zobaczył swój cień, a to oznacza tylko jedno - zima nie odpuści.
Co roku 2 lutego w miejscowości Punxsutawney w Pensylwanii ma miejsce punkt kulminacyjny słynnego Dnia Świstaka. Tak też było w poniedziałek - zwierzak Phil został wybawiony ze swojej norki w pniu drzewa na wzgórzu Gobbler's Knob pod miastem, aby przepowiedzieć pogodę na najbliższe tygodnie. Frekwencja wśród publiczności dopisała.