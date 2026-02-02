O ponad 4 mln zł wzbogaciła się do tej pory krakowska kasa z tytułu opłat za wjazd do strefy czystego transportu (SCT). Obowiązuje ona od miesiąca. Opłaty dotyczą kierowców pojazdów niespełniających norm emisji spalin określonych w miejskiej uchwale.

Ile pieniędzy zebrał do tej pory Kraków za wjazd do Strefy Czystego Transportu? / WOJCIECH MATUSIK / POLSKAPRESS / East News

Kraków zebrał już ponad 4 mln zł z opłat za wjazd do strefy czystego transportu.

Strefa budzi sprzeciw części mieszkańców i władz gmin ościennych.

Bezpłatny wjazd do strefy mają tylko pojazdy spełniające określone normy emisji spalin lub zarejestrowane po spełnieniu odpowiednich warunków.

Według informacji przekazanych przez krakowski magistrat, do tej pory kierowcy wykupili blisko 30 tys. abonamentów oraz prawie 243 tys. opłat godzinowych. Dochód z tych opłat to w przybliżeniu 4,1 mln zł.

System internetowy SCT zanotował ponad 1,85 mln sprawdzeń pojazdów.

Urzędnicy rozpatrzyli pozytywnie ponad 75 tys. wniosków o rejestrację umożliwiającą bezpłatny wjazd starszych samochodów, w tym ponad 7,7 tys. dotyczyło aut zarejestrowanych za granicą.

Wprowadzenie strefy poskutkowało żywiołową reakcją

Strefa czystego transportu, która od 1 stycznia objęła większą część Krakowa, budzi sprzeciw części mieszkańców oraz władz gmin ościennych. Przeciwnicy strefy od początku jej funkcjonowania niszczyli lub usuwali znaki informujące o SCT - w pierwszych dniach zniszczono lub skradziono ich blisko 20. Obecnie takie incydenty zdarzają się sporadycznie - przekazał magistrat. Zarząd Dróg Miasta Krakowa interweniuje średnio raz lub dwa razy dziennie.

Władze miasta podkreślają, że wprowadzenie SCT ma na celu poprawę jakości powietrza i ochronę zdrowia mieszkańców, powołując się na ustawę o elektromobilności. Przeciwnicy argumentują, że ustawa nie precyzuje granic strefy, a ich postulaty ograniczenia SCT do centrum miasta nie zostały uwzględnione podczas konsultacji społecznych.



Do SCT bezpłatnie mogą wjeżdżać samochody spełniające określone normy emisji: dla aut benzynowych i LPG - co najmniej Euro 4 lub produkcja od 2005 roku, a dla diesli - co najmniej Euro 6 (auta osobowe i ciężarowe) lub produkcja nie wcześniej niż w 2014 r. (osobowe) i 2012 r. (ciężarowe).