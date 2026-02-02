Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zima nadal nie odpuszcza. IMGW: Mamy do czynienia z rozpadem wiru polarnego

Noc z poniedziałku 2 lutego na wtorek 3 lutego. Jaka pogoda?

W nocy z poniedziałku na wtorek, synoptycy zapowiadają na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południowym zachodzie i na południu zachmurzenie duże, któremu towarzyszyć będą słabe opady śniegu.

Uwaga, w rejonach podgórskich Karpat mogą pojawić się też marznące mgły, które będą ograniczały widoczność do 300 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 28 st. C na północnym wschodzie, około minus 20 st. C w centrum, do minus 6 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a na zachodzie porywisty z kierunków wschodnich.

Jaka pogoda we wtorek, 3 lutego?

We wtorek na przeważającym obszarze Polski możemy spodziewać się zachmurzenia. Na południu, zachodzie i miejscami w centrum kraju wystąpią słabe opady śniegu.

W południowej części kraju szczególnie w rejonach podgórskich mogą utrzymać się marznące mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 15 st. C na północnym wschodzie, około minus 12 st. C w centrum, do 0 st. C na południu. Wiatr głównie słaby i umiarkowany, a miejscami na południu i na zachodzie porywisty w kierunku wschodnim.

Deszcz ze śniegiem i marznący deszcz

W nocy z wtorku na środę (3/4 lutego) na zachodzie, w centrum i na południu Polski wystąpią opady śniegu, a w południowo wschodniej części kraju prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Na południowych krańcach opady śniegu będą przechodziły w deszcz ze śniegiem i lokalnie w marznący deszcz, który może powodować gołoledź.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 17 st. C na północnym wschodzie, około minus 13 st. C w centrum do minus 1 st. C na południu, zachodzie i na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie i nad morzem w porywach osiągnie prędkość do 55 km/h.

Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.