W najbliższych dniach Polska nadal będzie zmagać się z mrozem. W nocy z poniedziałku na wtorek na Podlasiu termometry wskażą nawet minus 28 st. C - poinformowała synoptyczka IMGW Dorota Pacocha. Obowiązują alerty przed silnym mrozem w dużej części kraju. W niektórych regionach we wtorek mogą pojawić się marznące mgły.
W poniedziałek obowiązują ostrzeżenia II stopnia przed silnym mrozem dla woj. podlaskiego i części woj. lubelskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.
Aktualne są również alerty I stopnia przed silnym mrozem wydane dla woj. kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i części woj. lubelskiego, mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.